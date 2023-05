Confirmado: las gaviotas aumentan la dispersión de semillas a grandes distancias

Un equipo de investigación de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, ubicado en el Parque Científico Tecnológico Cartuja (Sevilla), y las universidades de Sevilla, Granada y Cádiz y la Academia Húngara de Ciencias ha confirmado que las semillas ingeridas por gaviotas pueden germinar tras su paso por el tracto digestivo, siendo los granos de tamaño medio los que tienen una mayor supervivencia. Según una nota enviada por la Fundación Descubre, las aves migratorias dispersan semillas entre sus lugares de cría y los de invernada, así como entre zonas de alimentación y descanso. Este proceso se llama endozoocoria y favorece la conexión y flujo génico entre poblaciones de plantas alejadas entre sí.

En esta línea, en el artículo Seed Size, Not Dispersal Syndrome, Determines Potential for Spread of Ricefield Weeds by Gulls publicado en la revista Plants, los expertos han cuantificado la proporción de semillas que sobreviven a la digestión. También, han analizado el tiempo que permanecen las semillas en el interior del ave y su potencial de germinación para conocer la distancia a la que podrían dispersarse. Han concluido que especies de plantas sin frutos carnosos pueden viajar más lejos que lo que se preveía según sus características.

De esta manera, conociendo previamente los movimientos de estas aves, se puede crear un mapa que determine las distancias de dispersión de las semillas y pueden establecerse estrategias para la aplicación de herbicidas que impidan su crecimiento en los momentos oportunos para evitar su proliferación y propagación.

Mediante un ensayo controlado en cautividad, los investigadores analizaron cinco especies consideradas como malas hierbas para los arrozales andaluces. "Los resultados apuntan a que las semillas más pequeñas tienen mayor supervivencia, pero un tiempo de retención más corto que las especies más grandes. Esto es importante para estimar la distancia a la que pueden ser dispersadas las semillas de forma efectiva", ha indicado a la Fundación Descubre la investigadora de la Estación Biológica de Doñana del CSIC Marta Sánchez, autora del artículo.

El trabajo ha sido el primer estudio experimental en gaviotas sobre la dispersión de semillas no carnosas, es decir, aquellas que no tienen pulpa específicamente, de malas hierbas. Los resultados demuestran que un 72% de este tipo de grano sobrevive a la digestión en las gaviotas y pueden germinar.

Semillas viajeras

La dispersión de semillas entre hábitats es fundamental para asegurar la evolución y supervivencia de las especies, siendo uno de los principales servicios que ofrecen los ecosistemas al ser humano. Sin embargo, en ocasiones, es perjudicial, ya que se propagan malas hierbas, plantas invasoras, bacterias resistentes a antibióticos y contaminantes de diversa índole. Así, los investigadores profundizan tanto en quiénes son los agentes transportadores, como el material que viaja con ellos. "En esta línea, las gaviotas han sufrido un importante incremento poblacional en Europa en las últimas décadas debido a la proliferación de vertederos a cielo abierto, y son un vector clave de dispersión desde el norte, donde crían, hasta Andalucía y el norte de África donde invernan", ha señalado la investigadora. Durante estos trayectos, las gaviotas buscan lugares donde alimentarse y han encontrado en los vertederos de las ciudades una fuente inagotable de suministros durante todo el año. Posteriormente, descansan en humedales, donde depositan las semillas, bacterias y otros organismos que han consumido previamente.

Gaviotas con arroz

En los experimentos, se seleccionaron siete gaviotas en un vertedero y se las alimentó incluyendo en su dieta cinco semillas de especies consideradas invasoras y malas hierbas en campos de arroz. Durante casi dos meses analizaron las heces para cuantificar las semillas que habían permanecido intactas y confirmaron si germinaban y cuánto tardaban en hacerlo. Los investigadores continúan sus estudios con diferentes semillas y aves que contribuyen a la dispersión de especies invasoras para entender su papel funcional en los ecosistemas y en el problema de las invasiones biológicas, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Los estudios se han financiado mediante los proyectos ' Aves migratorias como vectores claves de co-dispersión de especies nativas y exóticas en distintos biomas' y 'Dispersión de plantas en toda Europa por endozoocoria en gaviotas' del Ministerio de Ciencia e Innovación.