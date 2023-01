La realidad nos azota con confusiones continuamente. Sufrimos en Fitur con las palizas que nos dan con las cifras de turistas que han venido a España tras la pandemia y con los que vendrán el próximo año. Los presidentes autonómicos se disfrazan de Conde Draco y cantan los números como poseídos por un embriagado estado de felicidad. “¡Un millón de turistas!” “¡Dos millones y medio de turistas!” Los barandas de las Diputaciones Provinciales hacen después de pregoneros de los balances debidamente provincializados (terrible expresión) y convenientemente inflados que les han preparado los asesores y que se han estudiado en el asiento del AVE o del avión antes de llegar a Madrid.

En la capital se codean principalmente con sus propios asesores y con los periodistas de su tierra. ¿Para qué han viajado entonces? Para contarlo en sus regiones o ciudades. Es todo muy cateto, sí. Pero es así y bien lo sabemos quienes hemos estado en esas aglomeraciones de Fitur. La bulla es de los mismos de la ciudad de turno, pero en esa suerte de gran hangar madrileño. Mucho contarnos las ventajas de la sociedad de la globalización y de la hiperconectividad, pero ningún presidente autonómico, alcalde, mandamás de Diputación o consejerillo del ramo se quiere privar de la excursión a Madrid, vulgo mangazo. ¡Para eso sí apostamos por el valor añadido de la presencialidad! Donde esté un buen almuerzo (“Me pasa la factura al Ayuntamiento”) para seguir enredando con los problemas del partido que se quite el frío de la videollamada. Digan ustedes que sí.

El dirigente lo explica con palmaria claridad: “Las cosas hay que hacerlas como siempre, como se han hecho toda la vida, que esto es lo que nos vamos a llevar después de tantos disgustos y de tanta sobreexposición. Vamos a Madrid, nos despejamos un rato, además de intentar hacernos una foto con nuestro gran líder para moverla por las redes sociales. ¿Te apuntas? No seas soso que te debe dar el aire. ¿Qué dices del Turismo? Turismo es el que hacemos en Madrid. El movimiento se demuestra andando y el turismo... Pues eso: gastando y disfrutando. No, no es como ir a Davos o a los Emiratos, está claro, no seas puntilloso, pero son dos noches fuera y hay que salir de lo nuestro. Y ya contaremos algo para justificar la presencia, diremos que para 2023 vendrán más chinos o algo así, o que recuperaremos viajeros británicos. ¡Oye! Búscame un convenio con alguna ciudad histórica de España, de los de intercambio de mupis en las respectivas estaciones de autobuses, y hacemos una foto del acto de la firma. ¿Ydónde dices que comemos el primer día?”.