El SAS pagará 420.000 euros por la muerte de un paciente al no detectar un infarto

El juez consideró que se había producido una negligencia médica, ya que no se realizó un electrocardiograma pese a mostrar varios indicios que pudieran señalar un fallo cardiaco. A pesar de que hace referencia a que no se sabe a ciencia cierta si de haberse realizado habría podido detectarse precozmente el infarto, sí que el paciente presentaba no sólo factores de riesgo sino síntomas relacionados.

Por ello, la Audiencia de Madrid condena a la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Zúrich, a pagar 180.957, 29 euros en concepto de indemnización a la familia, su mujer y sus cuatro hijos. Además, hay que sumarle 236.191,49 euros en concepto de intereses desde el año 2012, así como las costas del recurso de apelación que presentó Zúrich.