Concentraciones en apoyo a la periodista de Huelva condenada por revelación de secretos

Numerosos periodistas se han concentrado este viernes en distintos puntos de la geografía española en apoyo a la compañera onubense condenada a dos años de prisión por informar sobre el caso de la muerte de Laura Luelmo que consideran una "amenaza judicial al periodismo".

La convocatoria realizada por la Asociación de la Prensa de Huelva, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodismo de España (FAPE), se ha desarrollado en ciudades como Huelva, Sevilla, Madrid, Málaga o Tenerife, ante las sedes judiciales a las 11:00, coincidiendo con el Día de la Democracia.

En la de Huelva, que ha contado con la presencia de la condenada, que prefiere permanecer en el anonimato, los participantes, muchos de ellos, con esparadrapo o similares en la boca, se han situado tras una pancarta en la que podía leerse "Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay Democracia".

En Sevilla, la concentración ha contado con la presencia del presidente de la Asociación de la Prensa, Rafael Rodríguez, y una nutrida representación de periodistas de tribunales. Al término de la concentración en Huelva, el presidente de la asociación de la prensa provincial, Juan Fernández Caballero, ha explicado que "hoy 15 de septiembre nos concentramos porque es el Día de la Democracia y queríamos aprovechar este día para apoyar a una compañera que ha sido condenada con dos años de cárcel por llevar a las páginas de su diario pues instrucciones sobre el caso Laura Luelmo".

"Creemos que la sentencia de condena por revelación de secretos es muy peligrosa ya no solo para el futuro del periodismo en este país sino para la propia salud democrática de España; es un hecho sin precedentes que un juez se auto arrogue el derecho de decidir que es noticiable o no, es algo que no había sucedido nunca en democracia", ha dicho.

A esto ha añadido que es necesario "poner bien pared protestar y hacer ruido para que en los tribunales superiores se tenga en cuenta que esto va en contra del artículo 20 de la Constitución Española, que es el derecho de la libertad de prensa; es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar". Asimismo, ha indicado que por apoyar a la compañera condenada "vamos a seguir afrontando todas las medidas que sean necesarias hasta que esta sentencia, que como digo creo que es muy peligrosa para la Democracia de nuestro país, se eche para atrás y volvamos a la normalidad".

El hecho de que se haya hecho un llamamiento generalizado a todas las asociaciones de la prensa de España para que convocaran concentraciones de apoyo en el día de hoy obedece a que "es algo que afecta no solo a la compañera de Huelva sino que va a afectar en el futuro a todos los profesionales del periodismo ya que se trata de una sentencia peligrosa que puede llevarnos, al trabajar bajo la presión de que el contar algo puede suponer años de cárcel, a la autocensura"