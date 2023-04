La Comisión Europea respalda la actuación del responsable de Medio Ambiente

La Comisión Europea insistió en su papel "estrictamente institucional" en la gestión del expediente de Doñana, después de que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, acusara al comisario de Medioambiente de "hacer campaña" a favor del PSOE en la polémica sobre el anteproyecto de ley presentado por PP y Vox sobre Doñana.

"La Comisión aquí está en su papel de gestión de un expediente" y el papel del Ejecutivo comunitario "es estrictamente institucional", dijo en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.

La víspera, Weber y la jefa de la delegación popular española en la Eurocámara, Dolors Montserrat, acusaron a la Comisión Europea de "hacerle la campaña" al Gobierno central tras reunirse con el comisario europeo de Medioambiente, el lituano Virginius Sinkevicius. "Tengo que ser muy claro: vemos al comisario con una camiseta roja para hacer campaña para (Pedro) Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel", dijo Weber el miércoles en una comparecencia ante la prensa en la que tildó de "inaceptable" ese comportamiento.

Las duras críticas del PPE al comisario derivan de la reunión que mantuvo el lunes con el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, quien se desplazó a Bruselas para explicar al Ejecutivo comunitario el anteproyecto de ley que pretende legalizar regadíos cerca del Parque Natural.

Fernández-Pacheco dijo a la prensa al término de la reunión que el comisario expresó en ese encuentro su "preocupación" por el cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 que obliga a España a proteger el parque y agregó que Sinkevicius se comprometió "a evaluar" los argumentos de la Junta, sin mencionar ninguna crítica a la legislación propuesta.

Sin embargo, horas después, la Comisión trasladó a los medios de comunicación un relato distinto de la reunión, subrayando que la ley planteada por PP y Vox va "en sentido contrario" a la obligación de proteger el humedal, el único enclave natural en España que goza de todas las figuras de protección internacional y parque reconocido por la Unesco como reserva de la biosfera.

"El comisario ha recordado que la Comisión está profundamente preocupada porque la legislación andaluza planteada, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana", indicó el equipo de Sinkecivius en una nota inusualmente extensa y detallada para explicar el contenido de una reunión de este tipo.

Esa reacción no ha gustado en las filas de los populares en Bruselas, que cargaron contra el comisario.

A continuación, Sinkevicius publicó en Twitter un mensaje en el que subrayó la importancia del Parque Natural y reivindicó la neutralidad política de la Comisión.

Doñana is important for Spain & the EU.I met with @RamonFPM, @Teresaribera, @manfredweber, @IratxeGarper & @DolorsMM to listen to all parties.My message is the same: @EU_Commission acts as impartial guardian of the Treaty & the implementation of 🇪🇺 Court’s ruling is a priority.