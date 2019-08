Comercial Martínez León niega que reetiquete la carne que le envía Magrudis

La empresa Comercial Martinez León S.L. aseguró ayer, sobre la vinculación a los productos de La Mechá, que ha cumplido la normativa, que no manipuló ningún producto de Magrudis y que se limitó a distribuirlo. “Tal y como me viene el producto de Magrudis lo vendo, tal como me lo manda Magrudis lo distribuyo”, recalcó ayer a este periódico Domingo Martínez, uno de los socios de la empresa, quien recalca que no hacen más que trabajar muy duro.

En una nota enviada a la prensa, Comercial Martinez León recalca que “es una distribuidora, no fabrica por tanto ningún producto, y distribuyó carne mechada y chicharrón de Cádiz fabricados, envasados y etiquetados por la empresa Magrudis, sin mediar en su manipulación y cumpliendo estrictamente los protocolos de conservación y distribución que marca la normativa vigente”.

La empresa señala que sus clientes “están perfectamente informados de que debían retirar el producto” desde que el 16 de agosto recibieron por whatsApp una copia del comunicado de prensa de la Consejería Salud y Familias de la Junta sobre la alerta sanitaria y están colaborando con Consumo, al que le han “entregado el listado de clientes a los que hemos distribuidos los productos de Magrudis y muestra del producto para su análisis”.

Martínez no aclaró la cifra exacta de clientes sino únicamente que son “muy pocos” y que entre todos reciben “mucho menos de 10 0 kilos”.

Comercial Martínez Leon añade que comunicó a los clientes la recogida y abono de los productos fabricados por Magrudis. La empresa recalca “la rigurosidad” con la que sigue “todos los protocolos y normativas que establece Sanidad en la conservación y distribución de nuestros productos y que ninguno de los productos de Magrudis estuvo en contacto con otros que distribuimos”.