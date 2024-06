El Colegio de Economistas y Sevilla City One firman un acuerdo de colaboración

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla ha firmado un acuerdo de colaboración con la iniciativa urbanística Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, para prestar apoyo para la difusión y buen término de las actividades que se organicen desde esta iniciativa público-privada de promoción de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana como destino de inversión asociado al sector inmobiliario sostenible."Este acuerdo es un paso importante para consolidar a Sevilla como un modelo de referencia en desarrollo urbano sostenible. Desde el Colegio de Economistas estamos seguros que la colaboración con Sevilla City One nos permitirá fomentar iniciativas que beneficien a nuestra ciudad y su entorno metropolitano" ha declarado tras la firma el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco José Tato Jiménez.

Pedro Salvador Albiñana, presidente de Sevilla City One, ha querido reconocer de su lado "el apoyo prestado desde el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla desde el comienzo de la iniciativa de Sevilla City One. Un apoyo de gran importancia al aportar no solo sus visión e ideas para mejorar Sevilla, sino también su valiosa experiencia.