La Colección del Museo Ruso se convierte esta semana en epicentro del ajedrez internacional

El deporte del tablero llega esta semana en la sede de la Colección del Museo Ruso de Málaga (Tabacalera) con el XVII Open Internacional de la ciudad que incluye dos torneos oficiales: el I Magistral Ciudad de Málaga y el XVII Open Internacional sub 2400 de Málaga 2023.

Además se disputarán el Torneo de Ajedrez inclusivo, con cinco jugadores de la ONCE, y dos torneos para niños con unos 20 jugadores por torneo. Van a estar presentes en estas competiciones ajedrecistas jugadores de España, Ucrania, Hungría, Suecia, Venezuela, Francia y Cuba.

Entre los jugadores destacados están el gran maestro ucraniano Alexander Kovchan y el gran maestro cubano Lelys Martínez. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director de Deportes de la Diputación, Javier Díaz, y el presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Francisco Javier Rubio, han detallado ambas competiciones.

Las partidas arrancan este martes y finalizarán el 12 de ese mes, en el caso del Magistral. Comenzarán el viernes 10 y se prolongarán hasta el domingo 12 en el caso del Open Internacional. Los torneos tienen la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, por medio de las áreas de Deporte y Cultura --a través de la Colección del Museo Ruso-- y la Diputación Provincial de Málaga. Además, la Colección del Museo Ruso ha preparado un amplio programa de actividades culturales en torno al ajedrez para esta semana.

El I Magistral se desarrollará con el sistema Schiller, según programa Swiss-Manager, a nueve rondas. Los participantes deberán estar titulados. El ritmo será para cada jugador de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y habrá premios para los tres jugadores del equipo vencedor.

XVII OPEN INTERNACIONAL SUB 2400 CIUDAD DE MÁLAGA

En relación con el XVII Open Internacional sub 2400 Ciudad de Málaga, sus participantes españoles deberán estar federados y tener la licencia de 2023 en vigor, mientras que los de bandera extranjera habrán de tener código FIDE. Habrá un máximo de 100 jugadores. Las rondas comenzarán el 10 de noviembre, a las 10.30 horas, y la entrega de premios será el domingo 12, a las 15.00 horas.

La competición se regirá por sistema suizo, según programa Vegachess, a siete rondas. El ritmo será para cada jugador de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

El rango de premios oscila entre los 1.000 euros y trofeo para el primero de la clasificación general y los 50 euros, con trofeo, que percibirán el primero sub 2000; sub 1800; sub 1600; el primer jugador local; y el primero de la categoría adaptada, todos ellos con su trofeo. Habrá premios también de entre 700 y 55 euros para los clasificados entre el segundo y décimo lugar.

El coste de las inscripciones oscila entre los 35 euros de la general a la gratuidad para los jugadores titulados (GM, WGM, IM, WIM), pasando por los 30 euros de los federados en Málaga y los 25 euros para los jugadores sub 14. La inscripción puede hacerse siguiendo las instrucciones de la web www.opendemalaga.com y enviando un correo a open@ajedrezmalaga.org .

PROGRAMA CULTURAL DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO

La Colección del Museo Ruso, con motivo de la celebración de este evento internacional, ha preparado un programa cultural paralelo a la competición. Entre las actividades propuestas se incluyen conferencias, talleres, proyecciones de cine, dos torneos infantiles en la Plaza de Tabacalera, así como la visita a las exposiciones 'Más allá de su tiempo. La aventura de un coleccionista', 'Boris Groys: pensando en bucle' y 'Miradas cruzadas'.

El periodista especializado en ajedrez Leontxo García impartirá dos conferencias en las que se abordará la profunda relación entre el ajedrez y la tecnología, así como la positiva influencia que esta disciplina deportiva tiene en enfermedades como el Alzheimer, demostrada de manera rigurosa a través de investigaciones científicas.

La primera de estas ponencias, titulada 'Chips y neuronas, 250 años en jaque', tendrá lugar este martes, 7 de noviembre, a las 18.00 horas. En ella, Leontxo García acercará a los asistentes a esa obsesión por construir una máquina capaz de jugar al ajedrez desde el siglo XVIII.

Además, se explicará cómo el ajedrez se convirtió en un campo de investigación de la inteligencia artificial por los padres de la informática a mediados del siglo XX, aunque se tardó 50 años en lograr que una computadora jugara como el campeón del mundo (Kaspárov-Deep Blue) y por qué fue tan difícil.

También se comentarán los avances científicos logrados gracias al ajedrez y los problemas derivados de las infracciones maliciosas de las reglas del juego con ayuda de las computadoras.

La segunda conferencia, titulada 'Jaque al Alzhéimer', se llevará a cabo el miércoles 8 de noviembre a las 18.00 horas. En esta ponencia se resumirán todos los hallazgos que, con rigor científico, Leontxo García ha acumulado durante los últimos seis años, así como sus reuniones con más de 200 neurólogos, para llegar a la conclusión de que la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y puede prevenir o retrasar el Alzhéimer.

El jueves 9 de noviembre, también a las 18.00 horas, habrá un encuentro con Santiago Velázquez, autor del libro 'Escribir en la nieve, han explicado.

Veinte breves biografías de genios de la literatura rusa', que contará con la participación de Ignacio Jauregui. A caballo entre la biografía y el retrato literario, 'Escribir en la nieve' es una invitación a descubrir la vida y la obra de grandes escritores rusos que han despertado el fervor y la pasión de millones de lectores en todo el mundo. Todos ellos vivieron vidas extraordinarias y marcaron el devenir de una de las literaturas más fascinantes de los dos últimos siglos.

Otro de los momentos de la programación llegará el viernes 10, a las 19.00 horas con el Gran Maestro Internacional de Ajedrez Joël Laurier, candidato al título mundial en 1994 y número uno en el ranking francés hasta 1996. El ajedrecista galo, reconocido por el análisis y el estudio profundo que realiza del juego, está retirado de la competición de alto nivel desde 2005.

El ajedrez protagonizará las dos proyecciones que se han previsto durante el campeonato y que estarán centradas en el famoso duelo de 1978, que resolvió la rivalidad entre los maestros Korchnoi y Karpov.

El sábado 11 y el domingo 12 se proyectarán a partir de las 17.30 horas 'El duelo del siglo'(2021), en la Sala de Proyecciones 1, y el documental 'Closing Gambit: 1978 Korchnoi versus Karpov and the Kremlin'(2018), en la Sala de Proyecciones 2.

La Fundación Amigos del Museo Ruso de Málaga ha organizado un taller para niños sobre esta disciplina el domingo 12 a las 12.00 horas, que será impartido por la maestra FIDE Dariana Cortizo y que está dirigido a padres de niños y jóvenes ajedrecistas. También se celebrarán dos torneos infantiles los días 11 y 12 a las 11.00 horas que se llevarán a cabo en la Plaza de Tabacalera y contarán con la participación de los dibujantes urbanos de Málaga, quienes dejarán un testimonio artístico de este evento.