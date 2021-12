Ciudadanos convoca unas primarias exprés para elegir al candidato a las elecciones andaluzas

Ciudadanos ha convocado, en mitad del puente festivo más extenso del calendario, las primarias para elegir al candidato naranja a las elecciones andaluzas previstas para 2022. El Comité Permanente de la formación ha aprobado este martes la convocatoria de un proceso que comienza mañana y acaba el martes próximo, 14 de diciembre, según han informado en un comunicado desde la dirección de Cs.

Los aspirantes a convertirse en candidatos de Ciudadanos a las elecciones autonómicas -previstas entre junio y octubre, según adelantó el presidente Juanma Moreno- tienen entre mañana y el jueves 9 de diciembre para presentar sus candidaturas. Para ello deben tener nueve meses de antigüedad como afiliado y estar al corriente del pago de sus cuotas.

Una vez proclamados de manera definitiva los candidatos, la campaña electoral de primarias se hará este viernes, sábado y domingo, para dar paso a las votaciones el lunes y martes. La votación se realizará de manera telemática desde las 08:00 del próximo lunes 13 de diciembre hasta las 20:00 del martes 14 de diciembre. En la elección podrán participar todos los afiliados adscritos a algunas de las agrupaciones de Andalucía que tengan, al menos, seis meses de antigüedad como militante.

El actual líder regional y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha garantizado en numerosas ocasiones que se presentará a la reelección como candidato. También ha anunciado que se presentará la militante sevillana Carmen Almagro, que encabezará la corriente crítica denominada "Renovadores" y que ya realizó sus primarias hace unas semanas.

Lo que está descartado es que Rocío Ruiz, titular de Igualdad y diputada naranja por Huelva, vaya a presentarse como alternativa, a pesar de que fue una posibilidad muy real hace escasos meses. La salida de Fran Hervías camino del PP y la fuga de militantes y cargos naranjas posterior a la moción de censura fallida de Murcia provocó un reagrupamiento de los que eran críticos alrededor de la dirección regional, al menos sobre el papel. De hecho, Inés Arrimadas, que guardaba las distancias con Marín, propició un cierre de filas en torno al vicepresidente de la Junta con consecuencias en el grupo parlamentario naranja, que desde el pasado verano está controlado por afines al político sanluqueño en su totalidad.

La división dentro del grupo, formado por 21 diputados, es patente, a pesar de que no se vislumbra en las votaciones. Fuentes del mismo han insistido una y otra vez que la posibilidad de ruptura no está sobre la mesa. Cosa distinta es lo que ocurrirá cuando se disuelva la legislatura, ya que entonces dejará de estar vigente el pacto de no agresión firmado entre PP y Cs en Andalucía para evitar el trasvase de las filas naranjas a las populares. La apuesta de Génova pasa por abrir la puerta a todos los cargos y afiliados de Cs que lo deseen, pero en las direcciones regionales de ambos partidos se apostó por parar esta sangría para evitar problemas en el Gobierno andaluz.

Marín, a favor de las listas conjuntas con el PP

La convocatoria de primarias llega justo en pleno debate sobre la posibilidad de que PP y Cs concurran de forma conjunta a las elecciones andaluzas. Fue Inés Arrimadas quien abrió la discusión en un acto en Sevilla el pasado sábado, pero la dirección nacional del PP se apresuró a rechazar la alianza. Juan Marín se ha mostrado hoy "convencido" de que el PP de Andalucía sí está dispuesto a explorar la posibilidad de ir con listas conjuntas a las elecciones a pesar de la posición de Génova, porque "allí en Madrid están con otras cosas".

Marín ha destacado que el PP de Andalucía "no se ha pronunciado y eso "evidentemente es porque los que mejor conocemos Andalucía somos los que estamos aquí". Ha señalado en la Cadena Ser que él ha dicho "muy claro" que va a poner por delante de las siglas los intereses de los andaluces y de la comunidad, y cree que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "está en la misma posición".

El vicepresidente ha asegurado que su propuesta inicial sería la de presentarse por separado, pero achaca el cambio de postura a un "inexplicable" giro que no esperaba, en referenca a la "pinza del PSOE y Vox". "Tanto PP como Cs estamos dispuestos a explorar cualquier posibilidad para que este Gobierno siga adelante".