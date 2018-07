Ciudadanos echa leña al fuego del adelanto electoral

En el Parlamento se vuelve a hablar de adelanto electoral. El fantasma de las urnas no llegó a desvanecerse, pese a que el Gobierno andaluz se afana en negarlo. Pero ahora quien lo sugiere no es el PP, sino el socio de Susana Díaz. El cambio de color en La Moncloa y el mazazo de la financiación han reactivado el rumor y Ciudadanos puso ayer su granito de arena en la elaboración del discurso que puede justificar la convocatoria adelantada.

Lo hizo con palabras y con hechos, pues el líder regional del partido, Juan Marín aseguró que no se sentará a negociar los Presupuestos de la Junta para 2019 si no aumenta el grado de ejecución de las cuentas vigentes. Poco después, la dirección de Ciudadanos anunció la convocatoria de sus primarias para elegir al candidato de la Junta, algo que, según defendían los naranjas, sólo ocurriría cuando Susana Díaz convocara las elecciones.

Marín no cree que una hipotética negativa de Ciudadanos a hablar del Presupuesto sea excusa suficiente para la presidenta de la Junta disuelva el Parlamento. “Tiene con quien negociar las cuentas, ya lo ha dicho Gómez de Celis, que pueden mirar a su izquierda”, apuntó el dirigente del partido naranja.

Se refiere al acuerdo de financiación pactado –antes de la marcha al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero– entre el PSOE, Podemos e IU. Pero la relación que han mantenido las fuerzas de izquierda a lo largo de la legislatura no hace pensar que se pueda reeditar el mencionado pacto en la negociación de presupuestos. En Podemos, por ejemplo, hay quien duda que el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, se vaya a sentar a negociar.

La ejecución del Presupuesto de 2018

“La estabilidad no va a depender de Ciudadanos”, insistió Juan Marín, consciente de que las cuentas vigentes pueden prorrogarse hasta el momento de la convocatoria electoral. El líder naranja no está contento con el nivel de ejecución del Presupuesto de 2018, pese a que reconoció está al mismo nivel que en años anteriores. El problema está en la partida de inversiones, que a fecha de 30 de junio sólo se ha gastado el 27%. “A este ritmo no llegaremos ni al 60%”, lamentó Marín antes de recordar que Ciudadanos “siempre cumple sus acuerdos y exige que se cumplan”. Sin embargo, ha matizado que el incumplimiento de uno de los 72 puntos del pacto de investidura no supone la ruptura automática del mismo.

“Da la sensación de que Ciudadanos está planteando cuestiones de última hora con las que dificultar la negociación de los Presupuestos”, dijo ayer Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, que se preguntó cuál es la motivación del partido naranja para seguir esta “nueva estrategia”. Aunque lo niegan en la formación naranja, la convocatoria de primarias es un paso más hacia el adelanto electoral. Cuando se le pregunta por su intención de repetir como cabeza de lista, Marín siempre responde que su futuro está en manos de la militancia, pero que las primarias de Ciudadanos sólo serían cuando se convocaran las elecciones.

No hay fecha para los comicios, pero en el partido naranja defendían que los 62 días que pasan desde la disolución del Parlamento hasta el día de votación era más que suficiente. Sin embargo, se adelantan los tiempos. El Comité Ejecutivo regional ratificará el lunes un calendario que, según sus previsiones, concluirá el próximo domingo 15 de julio con la votación.

Ciudadanos se suma a las primarias

Ciudadanos se suma así a la actual efervescencia preelectoral, un fenómeno en el que estaba un tanto orillado. No sería esperable una importante disputa en el seno del partido naranja, pero con estas primarias pueden activar a sus bases, como han hecho el PP y Podemos con sendos procesos electorles internos.

Los poco menos de seis mil militantes del partido con derecho a voto –necesitan llevar más de seis meses como afiliados– elegirán al candidato a la Junta y a los cabezas de lista de las provincias con más de 400 afiliados, que en Andalucía son Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Almería y Córdoba.

Por el momento no se conocen candidatos, aunque el actual portavoz de Ciudadanos ha anunciado su intención de revalidar el puesto. La dirección estatal no ha mostrado su apoyo expreso a Marín, pero si ha elogiado su labor al frente del partido en estos tres años.