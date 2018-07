Ciudadanos fía su apoyo al Presupuesto de 2019 a la ejecución del vigente

El cambio de Gobierno en Madrid reactivó la idea del adelanto electoral en Andalucía, que antes de la moción de censura parecía una propuesta caduca. El principal socio del Ejecutivo socialista en esta legislatura ha puesto hoy su granito de arena en la elaboración del discurso que puede justificar la convocatoria adelantada. El líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado esta mañana que no se sentará a negociar los Presupuestos de la Junta para 2019 si no aumenta el grado de ejecución de las cuentas vigentes.

No cree Marín que sea excusa suficiente para que Susana Díaz disuelva el Parlamento. "Tiene con quien negociar las cuentas, ya lo ha dicho Gómez de Celis, que pueden mirar a su izquierda", ha apuntado el dirigente del partido naranja, que aboga por acabar la legislatura en marzo de 2019. "La estabilidad no va a depender de Ciudadanos", ha insistido Marín, consciente de que las cuentas vigentes pueden prorrogarse hasta el momento de la convocatoria electoral.

El líder naranja no está contento con el nivel de ejecución delPresupuesto de 2018, pese a que está al mismo nivel que en años anteriores. Sin embargo, pone el foco en la partida de inversiones, que a fecha de 30 de junio sólo se ha gastado el 27%. "A este ritmo no llegaremos ni al 60%", ha lamentado Marín antes de recordar que Ciudadanos "siempre cumple sus acuerdos y exige que se cumplan". Sin embargo, ha matizado que el incumplimiento de uno de los 72 puntos del pacto de investidura no supone la ruptura automática del mismo.

"Da la sensación de que Ciudadanos está planteando cuestiones de última hora con las que dificultar la negociación de los Presupuestos", ha dicho esta mañana Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, que se ha preguntado cuál es la motivación del partido naranja para seguir esta "nueva estrategia". El dirigente socialista ha defendido que Andalucía es "una comunidad cumplidora" y ha recordado que entre 2010 y 2017 la Junta ha invertido 22.500 millones en infraestructuras.

Cambios en política fiscal

Otro de los puntos del pacto de investidura fijaba la reducción del tramo autonómico del IRPF en el 3,5%. En los presupuestos de 2016, los primeros que pactaron PSOE y Ciudadanos, la bajada fue del 2%. Ahora el partido naranja quiere sumar el 1,5% restante en una hipotética negociación de las cuentas de 2019, pero esta misma tarde se vota una proposición de ley del PP que apuesta por lo mismo. Marín ha anunciado que sus ocho diputados se sumarán a la propuesta, aunque previsiblemente será tumbada por PSOE, Podemos e IU.

No es el único punto de política fiscal incluido en el Pleno que se celebra entre hoy y mañana. Ciudadanos lleva una moción que apuesta por una reforma integral del sistema fiscal andaluz. Carmen Crespo, portavoz parlamentaria del PP, ha calificado la iniciativa de "patada hacia delante" y ha criticado a los naranjas por no presentar una ley al respecto. En uno de los puntos del texto, se incluye una propuesta similar a la ley del PP para bajar el IRPF un 1,5% más. Aquí Marín si espera tener el apoyo de los socialistas.