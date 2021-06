Ciudadanos en Andalucía entra en modo primarias y, por tanto, el propio Gobierno andaluz también, por cuanto son consejeros quienes han abierto este debate en el partido naranja. A ello no es ajeno la visita que realizó el lunes pasado la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que hizo una defensa pública de Juan Marín minutos después de que, en una reunión con el grupo parlamentario, el consejero de Educación, Javier Imbroda, le hubiera aconsejado que no hubiese primarias porque el vicepresidente es el mejor candidato.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, no ha descartado presentarse a esas elecciones internas para ser la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta. "Es una opción que no descarto", ha dicho en dos ocasiones la consejera al ser preguntada por si se presentará.

La consejera, rival de Marín, ha dicho que "ahora no es el momento", porque la comunidad está inmersa en la recuperación económica y social y en la vacunación contra el coronavirus. "Cuando toque, habrá primarias porque hay que escuchar a los afiliados", ha mantenido Ruiz en respuesta a los periodistas durante una rueda de prensa para presentar una campaña de promoción de los centros de día de mayores y discapacidad como espacios seguros.

La reunión de Arrimadas con los parlamentarios de Ciudadanos no ha sentado bien en el grupo, porque sólo pudieron hablar tres de ellos, bien por falta de tiempo, bien porque se había organizado así. De este modo, Javier Imbroda, que fue uno de los pocos que intervino, jugzó que lo mejor para el partido y las desavenencias internas era proclamar a Marín como candidato. Ahora, tanto la consejera de Igualdad como el portavoz del grupo, Sergio Romero, se han manifestado a favor de las primarias, algo que es obligatorio en el partido.

Ante eso, Rocío Ruiz ha reiterado que las primarias están incorporadas a los estatutos de Ciudadanos y deben celebrarse para "darle voz a los afiliados, que son los más importantes" de la formación política, según ha resaltado.

Por su parte, Sergio Romero, también enfrentado a Marín, se ha declarado "un firme defensor de la democracia interna en los partidos" y ha recordado que el artículo 101 de los estatutos del partido establece que "se deben celebrar primarias". "Nosotros tenemos reuniones del grupo parlamentario y todas son privadas", ha puntualizado, a la vez que ha señalado: "Nosotros no estamos en ningún proceso de primarias, porque no hay ningún proceso electoral abierto en Andalucía, al menos que yo sepa".

Javier Imbroda ha matizado su intervención, no es que se contrario a las primarias, sino que considera que Marín debe ser el candidato. Ante una pregunta en un acto de la Consejería de Educación, ha indicado lo siguiente: "Me he manifestado claramente sobre que Juan Marín tiene que ser candidato cuando tenga que ser, hay que superar este debate".

En esa comparecencia Imbroda ha advertido que "la sociedad no está para estas distracciones, está para centrarse en lo importante". "Hay tiempo", ha afirmado sobre la fecha de las elecciones andaluzas, a la vez que ha reivindicado que "el Gobierno de Andalucía está en la responsabilidad, demostrando sensatez". "La sociedad reclama vacunación, seguridad, recuperemos el pulso económico y que crezca el empleo para generar oportunidades", ha señalado.

Ciudadanos ha presentado a Juan Marín en las dos ocasiones que se ha presentado a las elecciones andaluzas. El partido debe convocar elecciones primarias, porque es obligatorio, aunque no habría votación si sólo uno de los aspirantes logra conseguir los avales necesarios.

Hasta el lunes, Arrimadas nunca se había manifestado a favor de Marín -tampoco en contra- como candidato, lo dejaba en manos de los militantes en las primarias. Pero esta semana hizo una gran defensa de su vicepresidente, como segundo del Gobierno de la Junta y como miembro de la Ejecutiva permanente del partido.