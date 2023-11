Catalina García reclama a la nueva ministra un Pacto de Estado por la Sanidad

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, un Pacto de Estado por la Sanidad para abordar soluciones y plantear estrategias sobre los grandes retos y problemas actuales del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, ha felicitado a la nueva ministra, al tiempo que ha apostado por llegar a puntos de encuentro, pero "siempre", ha dicho, bajo ese "paraguas" del Pacto por la Sanidad "donde la ideología sea menos importante y sí sea prioritario resolver los problemas de los españoles".

Así se ha expresado durante la inauguración del XII Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, organizado por Redacción Médica, en la que también ha participado el presidente y editor de Redacción Médica, José María Pino.

Dentro de esta cita, igualmente ha participado en el 'Panel de consejeros de Sanidad' junto a su homólogo de Castilla y León, Alejandro Vázquez. En este último encuentro, Catalina García ha centrado parte de su intervención en la financiación de las comunidades autónomas. A su juicio, a nivel nacional debe abordarse de manera "seria" la financiación de las autonomías y también de los sistemas de salud.

Así, ha recordado que Andalucía está infrafinanciada, perdiendo cada año que pasa mil millones de euros, "y ya van cerca de 15.000 millones desde que está en marcha el actual sistema"."Andalucía no solo está infrafinanciada, sino que, además, ahora estamos viendo cómo se generan nuevas desigualdades territoriales por decisiones políticas que pueden afectar gravemente al resto de comunidades autónomas. Mucho me temo que los próximos años seguirán generando incertidumbre en nuestro país. Y eso, por desgracia, tiene un fiel reflejo en la economía del país: a mayor inestabilidad, menor inversión. Y, sinceramente, es una cuestión que no podemos permitirnos", ha señalado.

Al hilo de esto último, ha reseñado que desde hace cuatro años y medio Andalucía, junto a la mayoría de las comunidades autónomas, viene pidiendo al Ministerio de Sanidad un aumento de las plazas MIR.

En concreto, el planteamiento hacia el Ministerio es incrementar en 1.000 plazas extra por año durante los próximos cuatro años con el objetivo de paliar el déficit endémico de profesionales que existe en España."Confiamos en que la sexta ministra de Sanidad de Sánchez, esta vez, sí escuche el clamor de las comunidades autónomas y podamos llegar a un gran acuerdo en este sentido". Por otro lado, ha subrayado la importancia de que el Ministerio, del mismo modo, modifique o flexibilice los criterios para acreditar nuevas unidades docentes.

En el caso de Andalucía, ha afirmado, ya no puede ofertar más plazas MIR en especialidades "con tanta necesidad de profesionales" como son Medicina Familiar y Comunitaria, Neurología o Psiquiatría porque ha llegado al tope de ofertas.

Del mismo modo, la consejera de Salud y Consumo ha hablado de importantes retos que tienen por delante los sistemas de salud, como la ciberseguridad, la innovación y la investigación, así como de la atención a la cronicidad, la promoción, la prevención de la salud y la humanización."El Sistema Nacional de Salud debe convertirse en un proveedor de cuidados y de salud". Asimismo, ha puesto sobre la mesa las agresiones que sufren los profesionales en el ejercicio de su profesión.

Una situación, ha declarado, que debe abordarse desde diversos aspectos puesto que, según ha añadido, "se trata de un problema de la sociedad en su conjunto".

En este punto, ha lamentado que también estén aumentado las agresiones a personal docente o hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "La sociedad no puede dar pasos atrás. Debemos incidir en la educación y dar ejemplo desde todos los sectores, también desde la política, sobre una máxima: la violencia jamás serán la vía para la resolución de ningún conflicto".

Sobre el Encuentro, Catalina García ha agradecido a Redacción Médica la elección de Andalucía y de Córdoba para esta cita. Además, ha calificado estos eventos como una oportunidad para el diálogo sosegado, el intercambio de experiencias; la puesta en común de inquietudes, iniciativas, propuestas y estrategias entre los responsables de la gestión sanitaria de las distintas comunidades autónomas.

A este encuentro, han asistido además el conseller de Sanitat de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez; el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas; el director de Tecnologías de la Información del SAS, Francisco José Sánchez Laguna; el subdirector general de Farmacia y Prestaciones del SAS, Carlos García Collado, así como los delegados territoriales de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades.