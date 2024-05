Castro promete que el nuevo Estatuto, con sufragio universal ponderado, se vote antes de acabar 2024

Pide convocar al Consejo Social ante la propuesta de la Junta de no aportar fondos extraordinarios para la obra de la Escuela Agronómica

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, se ha comprometido este lunes ante el Claustro universitario a que el nuevo Estatuto, adaptado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y por tanto con la incorporación del sistema de elección del rector por sufragio universal ponderado, esté votado antes de que finalice 2024. El mandato de Castro expira en enero de 2025 y la US es actualmente la única universidad española que elige rector por el Claustro.

Miguel Ángel Castro ha desgranado el calendario con el que trabaja la Comisión de Proyectos Normativos. El próximo 10 de junio, se reunirá este órgano para analizar el primer borrador del nuevo Estatuto. A continuación, en septiembre, el borrador se someterá a exposición pública para, en el último trimestre de 2024, convocar el Claustro que debe validar el texto final.

El rector les ha adelantado así el calendario en relación a la reforma del Estatuto a los claustrales que le querían pedir al Rectorado "concreción" sobre el mismo.

La Universidad iniciaba en enero de este año la consulta "más participativa y abierta de su historia" para elaborar el nuevo Estatuto, que incluye una fase de recabar propuestas de toda la comunidad universitaria a través de una aplicación online creada por la propia US."El nuevo texto legislativo tendrá que estar aprobado antes del 12 de abril de 2025, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un plazo de dos años para que las universidades aprueben sus nuevos Estatutos", decía la US entonces en un comunicado.

Castro ha tenido que afrontar no obstante duras críticas del claustral Luis Ángel Hierro, quien le ha recordado que sus gestiones para implantar la elección del rector por sufragio universal ponderado acontecen cuando ya lleva nueve años al frente del cargo, con lo que le ha reprochado que no haya acometido antes esta reforma; en un marco en el que un grupo de claustrales trabaja en promover un "plan b" para "forzar" al rector a que, al menos, se reforme lo concerniente al modo de elección del rector para que así en enero de 2025 se puede votar por sufragio universal.

UN SISTEMA PLENAMENTE "LEGAL"

El rector ha defendido no obstante que en la Hispalense se aplica un sistema de elección plenamente "legal", porque el claustro es un órgano "sobreano, legítimo y democrático". Además ha alegado que este sistema ya regía en la institución antes de que él accediese al cargo, negando así cualquier "falta de democracia" y puntualizando que si todo sale adecuadamente, el claustro podría votar "en noviembre" de este año la mencionada reforma.

También ha preguntas del claustral Alfonso Castro, el rector ha precisado que su "compromiso" es elevar al claustro el proyecto de texto de incorporación del sistema de elección del rector por sufragio universal ponderado, para el cual está"buscando todo el consenso", pero exclusivamente en lo que se refiere a la votación, lo que le ha llevado a recordar que será el claustro el órgano que "decida si lo aprueba o no".

En otro orden de cosas, Castro también ha anunciado que ha dado instrucciones "para la puesta en marcha inmediata de todas las convocatorias pendientes de nuestra Acción Social para el ejercicio 2024".

EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE AGRONÓMICA

Igualmente, y a preguntas de los claustrales, ha mencionado su demanda al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, para que "rectifique" el "atropello" cometido al no incluir en su propuesta de reparto del nuevo Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras, los cinco millones de euros que "correcta y justificadamente" había solicitado su institución para acabar este año las obras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.

En ese sentido, Castro ha criticado que el consejero se haya remitido al papel de los rectores a la hora de mejorar la propuesta inicial de reparto de los 20 millones de euros del nuevo Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras. Y es que según ha remarcado, el consejero es el "responsable" de la propuesta de partida, que ha vuelto a tachar de "asimétrica y no entendible". "Espero que con la presión adecuada, el asunto se solucione, ha asegurado.

En este punto, Castro ha comentado además que ha solicitado "a la presidenta del Consejo Social la convocatoria de una sesión para pedirle a este órgano, enlace de la US con la sociedad, el apoyo y la reclamación oportuna a la Consejería de Universidades".

El punto de orden del día destinado a informar a los claustrales del Presupuesto de la US para el año 2024 lo ha defendido la gerente de la Universidad de Sevilla, Melania Rivers, quien ha explicado que el presupuesto asciende a 625.558.635 euros, de los que se estima una previsión de ingresos de 418.044.825 euros, procedentes de la del presupuesto de la Junta de Andalucía. El resto de la financiación procede de recursos propios y otros fondos nacionales y de investigación. En relación a la financiación por alumno, la Universidad de Sevilla es actualmente la quinta universidad andaluza en inversión por alumno, según ha avisado, en un marco en el que Castro sostiene que la Hispalense abarca "el 25 por ciento" del sector universitario público andaluz.

La principal partida económica corresponde a los gastos de personal, estos representan el 65% del total del presupuesto, un porcentaje claramente insuficiente para la dimensión de la Universidad de Sevilla, según ha manifestado la gerente. En lo que se refiere a los gastos corrientes estos representan el 10% del presupuesto. El presupuesto también prevé una partida de 74.143.152 euros, un 11,85% del total, para alcanzar en sus edificios la máxima eficiencia energética y disminuir los impactos negativos sobre el medioambiente.

PRESUPUESTO POR OBJETIVOS

No obstante, el presupuesto de la US cumple con la sostenibilidad financiera y mantiene una estabilidad presupuestaria. La gerente ha explicado al claustro que se ha elaborado un presupuesto por objetivos, lo que significa que se ha realizado una asignación racional y eficiente de los recursos, basada en el Plan Estratégico de la US y en el programa de gobierno. Se han analizado los costes por unidad de gasto y las distintas alternativas para su ejecución.

Entre los apartados destacados se encuentran el capítulo de investigación, reforzándose el Plan propio de investigación y transferencia, la biblioteca, los servicios generales de investigación, y los centros e institutos de investigación, esperando una captación fondos de casi 50 millones de euros para este año.

En resumen, según la gerente, el presupuesto de la US para 2024 se ha elaborado al amparo de las normas legales, ajustado, equilibrado y comprometido con las necesidades de su comunidad universitaria y con la sociedad en general. Da cobertura con solvencia a las tareas encomendadas a la institución: la enseñanza superior, la investigación, la transferencia de conocimiento y la difusión de la cultura y el deporte.