Cártama acogerá una colecta de sangre el próximo 25 de enero en el Pueblo

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga realizará una colecta de sangre en el municipio de Cártama el próximo día 25 de enero. En esta ocasión, la donación de sangre se hará en el Centro de Formación y Empleo Francisco Romero, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Así lo han dado a conocer desde el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detallan que donar sangre siempre es necesario pero ahora lo es más y se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos, ya que la sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar ni comprar.

Al respecto apuntan que los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el Sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

Señalan que donar sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.

Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.Una donación de sangre dura 15 minutos, 15 minutos que pueden salvar una vida. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas en la provincia de Málaga se puede consultar en la web donantesmalaga.org y en las redes sociales del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga.