Carta a Adriana

Enhorabuena por encima de todo y mis mayores deseos de salud para los dos. Has dimitido y al hacerlo, ay, has dejado una gran mentira al desnudo. Tal vez sin intención. O quizás con ella. El caso es que ha quedado al descubierto la impostura de quienes defienden la igualdad sólo de boquilla, que rima con mentirijilla. La política orgánica no pierde absolutamente nada con tu marcha, revestida de dimisión. El tuyo es uno de los muchos botones de muestra de una política marcada por el bajo nivel y el instinto de supervivencia. Que ya sabemos que se sobrevive hasta que el sumo sacerdote quiere, le convienes, le eres útil para oficiar sus sacramentos. Eres quien mejor ha hablado de ti misma, quien mejor se ha pintado su autorretrato, sobre todo cuando atribuiste los 58 diputados del PP en Andalucía a que el presidente Moreno nos sacó de la crisis del coronavirus gracias a los fondos del Estado.

Adriana, como tantos en todos los partidos, has usado las palmas y el abanico para adular o airear a al jefe. Y lo has hecho con verdadero entusiasmo. Has manejado perfectamente el catálogo del político medio actual: dócil, con tragaderas y con una palmaria vocación servil. Y ahora, ay Adriana, resulta que tienes que dejar el cargo orgánico por un embarazo de alto riesgo. ¿De cuándo en la España del siglo XXI, en la sociedad en la que el feminismo es uno de los grandes motores que impulsan los cambios sociales, en el seno de un partido de izquierda progresista, una mujer tiene que dejar sus responsabilidades por ser gestante?

No puede ser, Adriana. Semejante muestra de incoherencia no cuela. Una visión simplista de la jugada revela un error de comunicación política del tamaño de una catedral gótica. Y eso que en la Moncloa y en Ferraz tiene que haber un excedente de gurús. Una visión felina, acaso maquiavélica, denunciaría que tu dimisión es forzada por un presidente del Gobierno en caída que se deshace de los miembros de su cuadrilla con una frialdad pasmosa cuando así lo considera. Ah, se me olvidaba, Adriana. Ha sido una experiencia religiosa ver a la ministra de Igualdad, la princesa Irene, proclamar el “máximo respeto” para las decisiones personales. No supe si reír o llorar. ¿Para qué sirve ese ministerio si no es para exigir el derecho de una mujer con alto cargo a conservar su puesto durante y después de un embarazo? ¿Para qué tantos años de conquistas sociales? Si hubieras sido del PP, no digamos de Vox, ya te digo yo, Adriana, que doña Irene hubiera denunciado el retroceso de décadas que supone tu dimisión. Al final, ciertas defensas de la igualdad son una impostura. Y se manipula una causa justa para disimular (sin éxito) meros ajustes de personal. Te deseo de corazón que tengas salud por encima de todos y de todo.