Crespo niega la existencia de un proyecto de autovía para unir Huelva y Cádiz

La consejera de la Junta Carmen Crespo ha negado en el Parlamento la existencia de un proyecto de autovía que una Huelva y Cádiz por Doñana, un plan que el vicepresidente andaluz, Juan Marín, defendió la pasada semana por haber un "potencial" que "no se puede dejar perder".

Sobre este particular, la consejera ha respondido en la comisión parlamentaria del ramo que "es muy difícil informar de algo que no existe", ya que "a día de hoy no hay proyecto de qué hablar" y sólo "declaraciones que no van más allá", ha recogido en una nota Europa Press.

Como respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios de la oposición, Crespo ha manifestado que "nunca va a estar a favor de nada que perjudique al espacio natural de Doñana".

El grupo Adelante Andalucía ha preguntado a la titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre ese plan viario incluido hipotéticamente en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad 2021-2027, a lo que Crespo ha insistido en que proyectos de esa índole tendrían que someterse previamente, en cualquier caso, a una Autorización Ambiental Unificada, así como del pronunciamiento favorable de la Consejería con las competencias de medio ambiente. Y "habría que escuchar" al propio parque natural de Doñana, ha apostillado.