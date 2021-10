Carlos Herrera: "Todo el mundo ha querido ser periodista en algún momento y todo periodista ha querido dejar de serlo alguna vez"

Dos periodistas no nacidos en Sevilla pero intensamente vinculados personal y profesionalmente a la capital de Andalucía han sido declarados doctores honoris causa por la Universidad Europea de Madrid. Carlos Herrera (Cuevas de Almanzora, Almería, 1957) e Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) fueron reconocidos ayer por sus trayectorias, pues como recordó la rectora Elena Gazapo: “Ambos han demostrado sin fisuras ni tibiezas un compromiso firme que merece ser reconocido. Herrera es la excelencia y la influencia social siempre con sentido trascendente”. Gazapo recordó que Ortega y Gasset, hijo y nieto de periodistas, expuso hace un siglo las tres misiones de la Universidad: la enseñanza, la investigación científica y humanística y la difusión de la cultura. “La vigencia es evidente un siglo después”. Y refirió el momento actual de una profesión en evolución: “Periodismo digital y periodismo tradicional. Son tiempos que reclaman reflexión y análisis. Por eso son tan valiosas las voces de Herrera y Gabilondo”.

"Hice Medicina pero por fortuna degeneré en periodista. He sido feliz, Dar los buenos días y encontrar a gente que se lo creyera,. El periodismo vive en un momento en que nos acostumbramos a la falta de análisis y a la falta de tamiz. A pesar de todo, la prensa escruta al poder, denuncia excesos.Es difícil encontrar a alguien que en un momento no haya querido ser periodista. Y es difícil no encontrar un periodista que no haya querido dejar de serlo alguna vez”. Y añadió: “Esta profesión resume como pocas el ansia del ser humano por el saber. El periodismo no es una verdad absoluta, es un acercamiento a los hechos para contarlos en una versión respetuosa.Es un trabajo intelectual que se desarrolla con urgencias”.

Herrera hizo un retrato del rol del periodista: “Estamos invitados en todas las fiestas pero en ninguna querrían tenernos. No somos notarios pero damos fe de la vida. No somos poderosos pero convivimos con el poder. No cambiamos nada, pero provocamos cambios. Contamos con torpeza y errores lo que pasa”.

No faltaron las alusiones a la profesión en su momento actual: “El periodismo es una mercancía cara. Los periodistas no somos perfectos, pero debemos ser honestos. Nadie tiene razón, pero quienes nos dirigimos a ustedes debemos tener razones. No es fácil ser periodista porque no es fácil ser ciudadano”.

Notas de humor

“Cada día es distinto, pero nunca debe cambiar el asombro por la vida. Darme a mi un doctorado, como dirían mis enemigos, es como darle un violín a un orangután. La familia que ya no tengo se sentiría muy ufana de mi”. Herrera trufó su discurso con notas de humor: “Pienso ir con el birrete de doctor honoris causa, doctor al fin y al cabo, por Sevilla dando flecazos por el centro, por el mercado, en el ensayo de costaleros, en el estadio del Betis... Con suerte me lo quitaré para dormir”.

“Hablo para alguien que en su soledad me escucha, Estamos esa persona y yo, nadie más en el mundo. Por eso sostengo que además de periodismo, la radio es un millón de cosas”.

Iñaki Gabilondo, que ya cuenta con el título de doctor honoris causa por la Hispalense, alabó la labor de una “Universidad joven” como la Europea de Madrid. Definió a Herrera como “compañero de muchas navegaciones, unidos siempre por una enorme pasión por la radio, un medio que a la prensa escrita le pareció una hermana menor y a la televisión un medio algo triste. En nombre de la radio recibo este honor”. Se refirió a los estudiantes jóvenes: “El tiempo es turbulento, la confusión enorme. Vivimos en la sociedad del estupor, de las cacofonía de voces. A esa realidad os vais a incorporar. Pero hay esperanza fundada porque la sociedad ha detectado ya el tremendo problema que le provoca el gigantesco oleaje desordenado, las fake news. Se reclaman posiciones y referencias de solvencia, independencia, decencia, formación y principios”.

“Nunca me gustó el lema de l a CNN, donde trabajé, de Lo estamos viendo o Está pasando. No se trata de verlo, se trata de comprenderlo. La sociedad nos necesita para explicar las cosas.Se os necesita sólidos, con criterio y con profundos criterios éticos”.