La mayoría parlamentaria cambiará la ley de Canal Sur para forzar la renovación

El Gobierno andaluz modificará el artículo 15 de la ley que regula la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) después de las elecciones municipales del 26 de mayo si antes no se ha producido un acuerdo en el Parlamento para renovar su consejo de administración y elegir a su director. El Gobierno aprobaría un decreto de modificación que después tendrá que ser validado en el Parlamento por la mayoría que sustenta al Ejecutivo de Juanma Moreno. Ni Vox ni Ciudadanos están representados en el consejo, a pesar de que los segundos ya llevan cuatro años en la Cámara.

El mejor dato que refleja la caducidad del consejo de administración de Canal Sur es que la última vez que el Parlamento eligió a un director general del ente fue en 2008. El escogido, Pablo Carrasco, dimitió, y desde entonces el subdirector general, Joaquín Durán, suple esta falta. Canal Sur tampoco tiene presidente del consejo, porque el anterior también dimitió, y el resto de los consejeros tienen los mandatos caducados.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, anunció este miércoles que si no se alcanzaba un acuerdo, se cambiaría "por decreto". No se trata de un decreto de nombramiento, sino de modificación de la ley. Tanto para elegir al presidente del consejo, como a los consejeros como al director general se necesitan los tres quintos de la Cámara, y eso conlleva un acuerdo de la mayoría del PP y de Ciudadanos con el PSOE. Si los socialistas no lo desean, el consejo se mantendría con la misma representación y con los cargos caducados. La modificación permitiría escoger a estos miembros mediante mayoría absoluta, con lo que bastarían los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox.

Hace un mes pareció que se había alcanzado un acuerdo. El Gobierno propuso que Carmen Estero, actual número dos en Canal Sur, fuese la presidenta del consejo, mientras que el periodista Rafael Porras sería el director general. El PSOE encajó bien ambas propuestas, y así lo explicaron varios parlamentarios, pero al cabo de unas horas comenzaron a poner problemas al nombramiento de Porras. No por la persona en sí, sino porque el PSOE deseaba hacer otra propuesta de una persona de su confianza. Tampoco la han hecho, al menos hasta el momento.

El Gobierno aún espera que se pueda producir el acuerdo, pero otras fuentes del PP sostienen que el grupo socialista ha entrado en una dinámica de nula colaboración y no esperan que faciliten una solución. Ni siquiera en el caso de que le convenga. La propuesta del Gobierno supone la reducción de los miembros del consejo de 15 a nueve, de los cuales tres serían del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos, uno de Adelante Andalucía y otro de Vox. Adelante Andalucía también carece de representantes.

El método de modificación sería el mismo que se ha aplicado para la última rebaja de impuestos, un decreto del Gobierno que debe ser revalidado más tarde en la Cámara. En el caso de la reforma fiscal fue aprobada por los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Una vez que se hiciese lo mismo con la RTVA, los candidatos al consejo y a la dirección pasarían por una comparecencia ante la comisión para después ser elegidos por el conjunto de los diputados.

La exigencia de los tres quintos tiene su intrahistoria. Fue una concesión del PSOE en tiempos de los gobiernos de Manuel Chaves al PP para que el director de la RTVA estuviese consensuado con el PP. Y, así, funcionó durante dos mandatos.

El Gobierno no tiene previsto intervenir hasta pasadas las elecciones municipales. Será, entonces también, cuando presente el proyecto de Presupuestos autonómicos. Fuentes del Ejecutivo indican que los propios profesionales de la RTVA están esperando a que el ente salga de esta demora, de tal modo que se puedan asumir nuevos proyectos en el ente.