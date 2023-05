Campaña de la Junta para inspeccionar páginas de compra online

La Dirección General de Consumo de la Junta, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Internet este 17 de mayo, ha comenzado la campaña de inspección de páginas web, la cual prevé la realización de al menos 410 actuaciones en páginas web, en las que se inspeccionarán cuatro productos o servicios ofertadas en cada uno de estos sitios.

Las actuaciones, de ámbito autonómico, comenzaron en abril y se prolongarán hasta diciembre, y tienen el objetivo de comprobar, a través del análisis e inspección de las webs, que dichas páginas cumplan la normativa en materia de lugar de establecimiento, identificación, oferta, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales, contratos y quejas y reclamaciones, según ha registrado la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa.

Asimismo, Consumo ha destacado cómo la red de redes, las tecnologías de la información y los dispositivos móviles se han convertido en herramientas esenciales en nuestras vidas, constituyendo, en el ámbito del consumo, plataformas de uso diario.

En la campaña de inspección se contempla el control de todo tipo de páginas de comercio electrónico que prestan servicios o comercializan bienes a personas consumidoras y usuarias en Andalucía, tales como webs de muebles, artículos para el hogar, lámparas y otras luminarias, bricolaje y artículos de ferretería, ocio y tiempo libre (entrada a espectáculos, parques acuáticos y temáticos), reserva de alojamientos/hoteles y buscador de hoteles, alojamientos turísticos, actividades en la naturaleza y de ocio activo, perfumerías y cosméticos, relojerías, artículos de marroquinería, grandes y pequeños electrodomésticos, electrónica, móviles y accesorios.

Desde la Dirección General de Consumo se hace hincapié en la importancia de estas inspecciones, enmarcadas en la campaña de control de servicios de 2023, puesto que las compras a través de internet por parte de las personas consumidoras y usuarias se han multiplicado, superando, en algunos sectores, al comercio tradicional.

Cabe recordar que, en la anterior campaña de inspección de comercio electrónico, de 2022, se realizaron en la comunidad autónoma andaluza 319 actuaciones en 305 webs comerciales, de las cuales 224 resultaron con actas positivas -incumplimientos-, esto es, un 70% del total.

Principales incumplimientos

Los principales incumplimientos que detectó el personal inspector estuvieron relacionados con que: no figuraba el recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes; la información alimentaria obligatoria no estaba disponible antes de que se realizara la compra; no se facilitaba el modelo de formulario de desistimiento; no se incluye en el sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la UE a la que se refiere el Reglamento (UE) número 524/2013; o que en las condiciones generales de contratación se incluía una cláusula por la que se impide el derecho de desistimiento si no se devuelve el embalaje original.

Por último, la Dirección General de Consumo de la Junta ha recalcado que en la web de Consumo Responde, existe una sección con útiles recomendaciones en las compras a través de internet.