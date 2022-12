Cádiz, referente nacional sostenible

EL Plan MOVEP CÁDIZ nace de las iniciativas que comenzaron en el año 2019 cuando desde el Área de Transición Ecológica de la Diputación Provincial de Cádiz se apostó por el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos tanto con el apoyo económico de la Corporación como con el asesoramiento técnico a los municipios menores de 20.000 habitantes. El pasado 1 de diciembre, tuvo lugar en el Centro de Excelencia del Madrugador en el Puerto de Santa María la presentación de dicha propuesta. Un evento que contó con la asistencia de Javier Vidal Pérez, vicepresidente 2º y Diputado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible; Ángel Domínguez Ruso, técnico de la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación Provincial de Cádiz y M.ª Teresa Fernández-Mota Martos, directora del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible; además de la asistencia de numerosos ayuntamientos de la provincia.

El principal objetivo del mencionado plan es crear una red inteligente de puntos de recarga de vehículos eléctricos situados en la vía pública, de modo que exista una interconexión provincial en distancias inferiores a 60 kilómetros. Ángel Domínguez destacó la importancia de la movilidad sostenible en la actual sociedad, siendo esto complemento necesario al uso de la bicicleta o la movilidad a pie. No obstante, en cuanto a la movilidad motorizada desde la Diputación se hace una importante apuesta por la movilidad eléctrica: “En la provincia de Cádiz dotamos un total de 16 vehículos 100% eléctricos a 13 municipios menores de 20.000 habitantes, un plan exitoso en el cual nos hubiera gustado incorporar más ayuntamientos, pero hubo otros que no cumplieron los requisitos. No obstante, el plan MOVEP CÁDIZ ojalá sea un plan que haga crecer este tipo de vehículos municipales. Este proyecto también llevó integrado durante dos años una herramienta informática accesible mediante web que ha permitido la gestión, estudio, análisis y seguimiento monitorizado de la flota de vehículos eléctricos pertenecientes a los ayuntamientos partícipes en el plan de movilidad sostenible de la diputación provincial de Cádiz. El resultado de esos dos años fueron 5.181,72 euros de ahorro económico y 7.594,71 kg CO2 de ahorro de emisiones”.

El éxito de este plan sostenible fue galardonado incluso en los premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2021, por la buena práctica de esta iniciativa, lo que sirvió para seguir creyendo, impulsando estas iniciativas. El objetivo de contar con la instalación de estaciones de recarga semirápidas en la vía pública facilitará a la provincia disponer de una red de infraestructuras a la vanguardia nacional. La situación actual de estas infraestructuras de recarga, en cuanto a vía publica y puntos de carga rápidas y semirrapidas, observando la aplicación Electromaps, necesita de forma fundamental de este tipo de iniciativas. Más si se tiene en cuenta la directiva europea que plantea que para el año 2035 ya no se venderán vehículos de combustión. Es por que la Diputación de Cádiz quiere dotar con una estructura de 16 puntos de carga a la provincia, de forma que para cada 60 kilómetros siempre se cuente con una infraestructura para cargar este tipo de vehículos. Esto es incluso un añadido turístico para los municipios, puesto que lo usuarios consultan mapas como Electromaps para saber dónde pueden recargar sus vehículos: “Aunque la situación es pobre desde la diputación queremos fomentar este tipo de propuestas”, aseguró Ángel Domínguez.

Objetivo Crear una red de carreteras eléctricas con un puesto de carga cada 60 kilómetros

De igual modo, el plan MOVEP CÁDIZ tiene como principal objetivo seguir fomentando el uso del vehículo eléctrico y la accesibilidad a la recarga de estos en el territorio provincial. Las principales acciones para conseguir estos objetivos pasan por la creación de una red inteligente de puntos de recarga de vehículos eléctrica en la vía pública; promover el uso del vehículo eléctrico en nuestra provincia y facilitar la circulación de estos vehículos en la provincia de Cádiz. “Deseamos que cualquier vehículo eléctrico que visite la provincia de Cádiz, o cualquier ciudadano de la misma, pueda siempre localizar un punto de recarga en distancias inferiores a 60 kms, autonomía más que suficiente para la actual capacidad de baterías de estos vehículos”.

Para sacar adelante esta propuesta, desde la Diputación de Cádiz se apuesta por varias iniciativas, entre la que destaca en primer lugar este tipo de encuentro con ayuntamientos para poder llevar a cabo este tipo de acciones. También es imprescindible la cooperación Diputación y ayuntamientos de manera que estos puedan solicitar la adhesión al plan, debiendo en cualquier caso ceder espacios públicos para la instalación de estos puntos de recarga en lugares estratégicos de las localidades. En cuanto a la forma de implementación del plan MOVEP CADIZ la Diputación estudia la manera más eficaz y eficiente de llevarlo a cabo siempre de la mano de los ayuntamientos interesados en su adhesión al plan. La diputación se encuentra en una fase avanzada con las gestoras energéticas con objeto de que la implementación de estas propuestas resulte de la forma más sencilla y eficiente para los pequeños municipios. El proyecto cuenta ya con un enfoque muy desarrollado y, de hecho, ya se está trabajando en el primer pliego para la contratación del estudio de viabilidad técnica. Asimismo, desde Diputación, se están estudiando todos los modelos posibles para que el plan MOVEPCÁDIZ sea una realidad más que próxima en la provincia.

Enfoque Se apuesta por varias iniciativas entre las que destacan los encuentros con ayuntamientos

La provincia gaditana mira al futuro

EL Plan MOVEP CÁDIZ es el siguiente paso por parte de la Diputación de Cádiz, a través de la coordinación de la Agencia Provincial de la Energía del organismo, para seguir avanzando en la estrategia de impulsar la movilidad sostenible para el medioambiente.

Este tipo de iniciativas siguen la hoja de ruta marcada inicialmente en el año 2019 por el Plan de Movilidad Sostenible de la Provincia de Cádiz, cuya meta principal se centraba en la electrificación del parque de vehículos públicos pertenecientes a los municipios de la provincia. Para ello, hasta 13 ayuntamientos recibieron un total de 16 vehículos cien por cien eléctricos, entre los que se incluyeron motocicletas, furgonetas y turismos pertenecientes a servicios municipales. De hecho, la propuesta recibió el Premio Semana Española de la Movilidad Sostenible 2021 en la modalidad de instituciones públicas, concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La administración provincial se encuentra imparable dentro de su Estrategia de Actuación 2020-2024, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En materia medioambiental, la Diputación de Cádiz cuenta con iniciativas como el Programa de Inversión para el Desarrollo Energético Sostenible (Proindes), el Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático (PACCA), el Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz, la Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible y los programas de educación ambiental.

El objetivo de contar con la instalación de estaciones de recarga semirápidas en la vía pública facilitará a la provincia disponer de una red de infraestructuras a la vanguardia nacional.

El citado Plan MOVEP CÁDIZ (Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos Provincia de Cádiz) tiene sus miras puestas en el año 2023 como fecha de despliegue de estas iniciativas y contará con una inversión de los presupuestos aprobados por la Corporación Provincial de 400.000 euros. De igual modo, las primeras destinatarias serán municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, de forma que puedan impulsarse este tipo de estructuras en zonas rurales.