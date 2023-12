COAG señala que las asignaciones de rendimientos para asegurar cosecha olivar "son tan bajas que no interesan"

La organizacion agraria COAG en Jaén ha señalado que las asignaciones de rendimientos del olivar a los agricultores, requisito necesario para que puedan suscribir el seguro agrario los que lo hacen por primera vez, "son tan bajas este año que no interesan".

La situación atañe especialmente a los jóvenes que solicitaron la ayuda a la incorporación con el compromiso de asegurar su explotación, "con un seguro que tal como se presenta no cubre daños ni en una campaña como la de este año afectado por una sequía sin precedentes", según ha informado este jueves la organización agraria.

Entre el 1 y el 30 de septiembre los agricultores interesados en hacer el seguro agrario, debieron realizar un trámite en el que se solicitaba a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) las asignaciones de kilos de aceituna a las explotaciones.

El 30 de noviembre finalizaba el plazo para hacer el seguro agrario, pero ante el retraso en la llegada de las asignaciones (si no se recibe el dato de la asignación de rendimiento no se puede tramitar el seguro), se ha ampliado el plazo."Ahora, además del retraso en llegar los datos sobre asignaciones, los que están llegando, son tan bajos que no interesa al olivarero realizar la póliza porque apenas si les cubre cosecha, una situación que se añade a las ya difíciles circunstancias que vive el sector", ha afirmado COAG-Jaén.

En este sentido, ha aludido a "casos reales" como los de Pedro, agricultor de Jaén, al que le han asignado 16 kilos de rendimiento por árbol, en un olivar adulto de riego, donde la media de producciones reales suelen ser de más de 50 kilos por olivo.

Desde la organización agraria se ha pedido, por un lado, celeridad en el envío de estos datos y, por otro, que se tenga en cuenta la producción real esperada de los agricultores que realmente quieran asegurar su cosecha."Este año el seguro de explotaciones olivareras llega tarde y mal, poniendo además las cosas más difícil a los jóvenes que se incorporan a la agricultura y que tienen un compromiso de asegurar sus cosechas", ha apostillado.

A su juicio, además, con las asignaciones de rendimientos de este año, "se confirma que el seguro agrario para el olivar no puede seguir en estas condiciones, ya que no es una herramienta útil". Así, "ni le sirve al agricultor para cubrirse en años como este de sequía, al no representar ni la media de las producciones, ni permite la entrada de nuevos agricultores".