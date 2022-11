La vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda alerta sobre la ley del 'sí es sí': "Los hechos más graves tendrán menos penas"

La abogada y vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda ha alertado este jueves sobre los efectos a futuro de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí', más allá de la revisión a la baja de sentencias ya producidas, y que ha señalado es "más preocupante" porque supone que los delitos de violencia sexual grave que se juzguen de ahora en adelante tengan "menos penas" al haberse bajado los máximos penales.

"En el texto de la ley se expresa claramente que las penas máximas se bajan. No solamente se revisan las sentencias anteriores; es que de futuro, que es una cosa que también es preocupante, los hechos más graves en temas de violencia sexual serán castigados con menos pena", ha resaltado Sepúlveda en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press.

La vocal ha invitado a "acercarse y ver realmente el texto de la ley" y ha recordado que el CPGJ ya advirtió sobre esta situación en varias páginas de un informe elaborado durante la preparación de la ley. Además, ha sostenido que en las conclusiones de ese documento también "se advertía claramente que ello llevaba aparejada la revisión de las sentencias anteriores".

"Es un principio general del derecho penal que la pena más favorable es la que se le va a imponer a reo", ha subrayado Sepúlveda, que ha insistido en su intervención en la necesidad de tener en cuenta no solo estas modificaciones, sino el efecto en futuras sentencias, donde las penas por "hechos de violencia sexual muy grave" las penas "van a bajar mucho".

La abogada ha admitido que "no se puede dar marcha atrás" para revertir las reducciones de condena al amparo de esta ley, pero sí ha invitado a corregir lo antes posible el texto precisamente para evitar estas situaciones a futuro, algo que le "preocupa más". "Creo que una pequeña modificación llevaría consigo a que una ley que es buena sea mejor", ha considerado Sepúlveda, que además ha rechazado que los magistrados no tengan suficiente formación. "Habrá personas que no den la calidad, pero será muy puntual porque la mayoría de los jueces están muy preparados", ha zanjado.