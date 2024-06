CCOO critica que "la mala gestión del gerente del Jardín Botánico lleva a la ruina y el abandono"

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha criticado este miércoles "la mala gestión económica y de personal que realiza el gerente del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), Ricardo Martín de Almagro, que incluye el Real Jardín Botánico, que lleva a la institución a la ruina y al abandono, incomprensiblemente, respaldado desde el Ayuntamiento"."Desde su llegada al Imgema en enero de 2020, este gerente ha causado la incertidumbre y el caos en el instituto municipal, al no tener objetivos de trabajo ni a corto ni a largo plazo para una institución que ha sido un referente a nivel nacional e internacional", ha afirmado en una nota el secretario general de la mencionada federación, Juan Manuel Mena.

De hecho, según Mena, "ha sido incapaz de gestionar el presupuesto del Imgema, quedando el 50% del presupuesto de 2023 sin ejecutar y dejando de invertir cerca de 1,5 millones de euros, a pesar de las deficiencias en infraestructuras que sufre la institución, y que desde el comité de empresa se ha denunciado en reiteradas ocasiones".

Entre dichas "deficiencias" ha mencionado "el obsoleto sistema de riego de las colecciones de plantas, la existencia de caminos, sendas y entarimados de recorrido del visitante deteriorados y con riesgo de caídas, bocas de incendio sin señalización y averiadas, invernaderos que se vienen abajo, un salón de actos sin medios audiovisuales, museos anticuados, la inexistencia de conexión wifi para el visitante, ni señalética adecuada, aseos para el visitante deteriorados, o la falta de servicios como una cafetería, etc"."Esta dejadez se refleja en una disminución importante de visitantes, aspecto que debiera preocupar seriamente al presidente del Imgema y delegado de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola", ha apuntado el responsable sindical, para quien "la continua improvisación del gerente se manifiesta en la petición que realizó'in extremis' al personal técnico en mayo, pidiendo ideas y presupuestos de gasto para ejecutar a prisa y corriendo ante la posible pérdida del presupuesto si no se ejecuta antes de diciembre de 2024"."Tampoco da respuesta al consejo rector del Imgema cuando los consejeros del PSOE y Hacemos le preguntan por la ejecución del presupuesto de inversiones, prometiendo inversiones que nunca llegan, y el motivo no es otro que no las tiene proyectadas", ha asegurado Mena, quien ha puesto como ejemplo que "hace más de un año que la Ciudad de los Niños y Niñas espera la conexión de fibra óptica para realizar las actividades de taquilla y reserva de grupos".

GESTIÓN DE PERSONAL

A todo ello ha unido la gestión de personal, "inexistente y poco trasparente", a lo que ha agregado que "el comité de empresa, por ejemplo, pidió explicaciones hace casi un año a la Presidencia del Imgema sobre el nombramiento a dedo de un coordinador del Área Educativa, puesto inexistente en el organigrama y que no fue publicitado en el BOP para la libre concurrencia de aspirantes"."Tampoco se informó de este nombramiento al consejo rector, ni se avaló con informe del secretario, y aunque se pidieron explicaciones por parte de los consejeros del PSOE y Hacemos, tampoco hubo respuesta de la Gerencia", ha criticado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Para el sindicalista, "hay una falta de transparencia y un autoritarismo que se refleja también en el poco empeño, por no decir en la nula negociación, de las bases de plazas de personal laboral a incorporar por promoción interna al Imgema", a la vez que ha indicado que "presentó para su aprobación al consejo rector unas bases totalmente diferentes a las negociadas con el comité de empresa".

Ante esta situación, "y tras cuatro años esperando a que el gerente realice un trabajo de calidad y con visión de futuro en el Imgema, que sigue sufriendo una gestión tóxica, sin compromiso con la institución y sin hoja de ruta", CCOO ha advertido al presidente del Imgema-Jardín Botánico que "si no se toman medidas urgentes, la situación será irreversible y será su responsabilidad".