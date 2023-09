CCOO-A rechazar eliminar las peonadas para el subsidio agrario y defiende reducir el límite para que llegue a todos los colectivos

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha rechazado la eliminación de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario al entender que supone "desvincularlo del empleo, de la raíz" y abre a la puerta a "suprimir" esta prestación. Por ello, ha defendido una reducción en el número de jornales que, además, llegue a todos los colectivos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en Jaén al analizar los efectos que la sequía está teniendo en el sector agrario andaluz y también en sus trabajadores, por lo que ha solicitado medidas efectivas a los gobierno autonómico y estatal.

En el caso de los jornales -sobre los que, por ejemplo, el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación de Jaén pide que mantenga la reducción en diez como mínimo hasta finales de 2024 y el PP jiennense aboga por su eliminación-, López ha afeado las declaraciones del portavoz de la Junta "diciendo que quiere peonadas cero". "Nos parece o que el portavoz está mostrando un gran desconocimiento de lo que es el subsidio eventual agrario o es que el portavoz vuelve a sacar del cajón una idea perversa que siempre ha tenido el Partido Popular de suprimir el subsidio eventual agrario en Andalucía", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que desvincular ese subsidio "de las peonadas significa desvincularlo del empleo, de la raíz". "Si se desvincula, este subsidio nutre a otras prestaciones a futuro -como las pensiones, para las que cotiza-, porque su raíz es el empleo. Si se desvincula del empleo, lo que está diciendo es que quiere suprimir este subsidio y está perjudicando a los trabajadores", ha explicado. De ahí que la dirigente sindical haya preguntado si plantea que "quitando la raíz de su vinculación al empleo lo que está es induciendo a que posteriormente cuando venga un Gobierno de un plumazo pueda quitarlo porque ya no hay un arraigo a otras prestaciones".

"No lo vamos a permitir. Porque además significaría devaluar el sector agrario, significaría dificultades para profesionalizar el sector. Sería dificultoso y, además, es contradictorio con que los empresarios digan que hace falta mano de obra en este sector", ha dicho, no sin instar a "guardar esa propuesta en el cajón".

Por ello, ante el "problema de sequía" que asuela al campo andaluz y que, entre otras cosas, "va a perjudicar al desarrollo de las peonadas", ha solicitado "una reducción mientras dure esta situación" y que alcance a "todos los colectivos, no solamente para aquellos que tengan cargas familiares". Al hilo, se ha referido "a personas jóvenes y para aquellos que entraron en el sistema posteriormente al año 2012" y "también a todas aquellas personas que, por desgracia, no han podido llegar a esas peonadas", para que "se les dé cabida" y puedan "entrar dentro del sistema". Por otro lado, la secretaria general de CCOO-A ha instado a la Junta a "dejar de hacer tantas demandas y de estar todo el día haciendo oposición al gobierno de España", ya que son varios años con sequía "y no ha puesto ninguna medida encima de la mesa para proteger a las personas trabajadoras".

Al respecto, ha instado a pedir al Estado "un plan de empleo rural urgente" con el que, además, se podrían registrar jornales para el subsidio, o aumentar su dotación para materiales en el marco del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), de modo que los ayuntamientos no tengan que "soportar" ese desembolso. Igualmente, ha recordado que la Reforma Laboral incluye el denominado "mecanismo red", por el que, "si hay una situación eventual donde no puede existir actividad, se pida la protección para las empresas del sector y también para las personas trabajadoras". "No hemos escuchado al Gobierno andaluz hablar de esto. Y también, si tan preocupado estás de la situación del campo, que pida y que aumente una cosa que es de su competencia: la renta mínima de inclusión social, en lugar de atacarla y reducirla", ha concluido. Europa Press