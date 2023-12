Bueno niega un "agujero de seguridad" en el encendido navideño y acusa a Muñoz de "embarrar"

Tras criticar el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, el "descontrol" del Gobierno local ante la renuncia de Ruperto Merino como director de Programación del ICAS o las incidencias por aglomeraciones en el encendido del alumbrado navideño, el portavoz del Grupo Popular, Juan Bueno, le ha reprochado que "sólo aparece para embarrar", exponiendo que no ha habido ningún "agujero de seguridad" y negando el resto de acusaciones.

En ese sentido, sobre el encendido del alumbrado navideño, Bueno ha negado cualquier "agujero de seguridad", asegurando que "no ha habido incidentes que lamentar, la gente ha disfrutado y la seguridad, siguiendo lo planificado, se ha adaptado en función de las necesidades sin ninguna complicación". "La Policía de Sevilla ha sido capaz de gestionar a todos esos visitantes de forma segura gracias a la coordinación y planificación", ha explicado Juan Bueno.

En lo que se refiere a la movilidad, ha continuado el portavoz popular, "no se puede empezar la casa por el tejado. No se puede peatonalizar sin ofrecer alternativas de transporte ni aparcamientos. Las peatonalizaciones están muy bien pero hay que ofrecer alternativas a los sevillanos no ponerles más problemas. Y hay que hacer las cosas con consenso no por antojo y, sobre todo, con proyectos hechos con rigor".

A su entender, además, "Muñoz y el PSOE no están acreditados para hablar del metro, ya que cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía guardó los proyectos en un cajón y ha sido el actual gobierno de Juanma Moreno quién lo ha impulsado y desbloqueado, por lo que Muñoz no puede ahora hablar de retraso", en alusión a la prolongada actualización de los proyectos constructivos del tramo sur de la línea tres, aún en fase de revisión.

Bueno ha defendido también el trabajo del Ayuntamiento "de la mano de la Junta para conseguir conexiones aéreas con América", después de que United Airlines haya optado por una conexión directa entre Nueva York y Faro (Portugal), con incidencia en las aspiraciones de Sevilla para contar con un enlace directo con Estados Unidos.

Sobre las críticas del PSOE acerca de las la prolongada problemática de las interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes barrios humildes, marco en que los colectivos vecinales acusan a Endesa de una supuesta falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas, mientras dicha empresa alega el papel de las acometidas ilegales a la red para los cultivos de marihuana dentro de viviendas y el elevado consumo de los mismos, con la consiguiente saturación de los equipos; Bueno ha defendido que el Gobierno local del PP ha dado "el primer paso, el más importante para empezar a trabajar" con la reciente reunión de la mesa de trabajo interadministrativa."Sevilla ha estado sin rumbo ocho años ahora sí hay modelo y proyecto de ciudad". Ha reiterado que "este gobierno está trabajando para que Sevilla recupere el espacio que ha perdido en estos ocho años de gobierno socialista. El retroceso lo hemos padecido los sevillanos durante sus dos mandatos", ha sentenciado Bueno.