Bolaños llama como investigados a Fernández y Guerrero en otra pieza

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta, acordó llamar en calidad de investigados en la pieza separada que investiga las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa-Primayor) al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y al ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Jacinto Cañete, todos ellos acusados en el juicio por la pieza política de los ERE que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla.

En un auto con fecha de 12 de junio, la juez instructora, además de a los ex altos cargos del Gobierno andaluz, llamó como investigados, también atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, al ex directivo de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín, al ex comercial de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo, a Juan Jesús Sánchez Álvarez, quien fue presidente del Consejo de Administración de Primayor Foods, a Manuel José López Braceros, ex presidente del comité de empresa de Primayor, y Damián Jiménez Rueda, de la junta directiva de la Asociación de Hijos de Andrés Molina.

También acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a María Vaque y Eduardo Pascual, ex administradores de Vitalia. Además, la juez acuerda traer en calidad de responsables civiles subsidiarios a Estudios Jurídicos Villasís y a Primayor Foods.

Núñez Bolaños, en el marco de esta causa, citó a declarar como testigos el próximo 26 de julio a diez personas, entre ellos, Salvador Durban, presidente del Instituto de Fomento de Andalucía hasta mayo de 2001; Juan Carlos Ollero Pina, director general de IFA de febrero a abril de 2002 y director anteriormente de empresas participadas de IFA; Francisco José Oyonarte, ex secretario general de IFA entre febrero de 2003 y junio de 2004; Juan Luque, interventor delegado de Empleo desde 2008 y que casualmente declara esta semana en el juicio por la pieza política de los ERE; y la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa.

Por último, la juez acordó librar oficio a IDEA para que remita certificaciones de fechas de todos los pagos efectuados a Hamsa y Primayor, así como a la UCO para que informe sobre la investigación encomendada en 2015.

Cabe recordar que la juez, en un auto del pasado 8 de junio, acordó a petición del Ministerio Fiscal declarar esta pieza separada como causa de especial complejidad, ya que en la misma se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a una gran cantidad de investigados que implica el examen de una abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas.