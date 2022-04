Bernat Soria asegura a la juez que es una "tradición en su pueblo" donar los bienes a los hijos

El ex ministro de Sanidad Bernat Soria ha asegurado este jueves a la juez María Núñez Bolaños que es una "tradición en su pueblo" donar los bienes a los hijos cuando llega la edad de jubilación, un argumento con el que ha pretendido rechazar la acusación por los delitos de frustración de la ejecución y alzamiento de bienes, por haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para no pagar una deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic -pionera de la biotecnología en Andalucía y que en su día estuvo en un concurso de acreedores-, y a cuyo pago fue condenado en una un argumento con el que ha pretendido rechazar la acusación por los delitos de, por haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para no pagarpionera de la biotecnología en Andalucía y que en su día estuvo en un concurso de acreedores-, y a cuyo pago fue condenado en una sentencia dictada el 31 de mayo de 2021..

El ex ministro ha declarado como investigado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, a la que ha negado también que sea "insolvente". A la salida del juzgado, Bernat Soria no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, si bien fuentes del caso han asegurado que en su declaración el ex ministro ha dicho que donó los bienes a sus hijas porque es "una tradición" de su pueblo, Carlet (Valencia), hacer la donación de los bienes a los hijos cuando se alcanza la edad de jubilación.

Soria ha añadido que cuando se realizó la donación, en el año 2019, era "solvente", y cuando la juez le ha preguntado por la deuda de 400.000 euros, ha indicado que dicha deuda "no existe", porque la compró su empresa, y ha añadido que la sentencia en la que se le condena al pago de esta cantidad está "recurrida en apelación" ante la Audiencia de Sevilla, por lo que no es firme.

Además, ha insistido en su solvencia, afirmando que tiene actualmente dos pleitos pendientes con la Junta de Andalucía, en los que ha reclamado su despido nulo y exige 43 millones por derechos sobre sus patentes.

todas las demandas de Bernat Soria por su despido como responsable de la investigación con células madre en el CABIMER. La sentencia no considera demostrado que la Junta llevara a cabo contra él una campaña de “desprestigio internacional” y “muerte científica” por los que Soria reclamó 2,7 millones de euros de indemnización. En septiembre pasado, el juzgado Social número 3 de Sevilla rechazó por su despido como responsable de la. La sentencia no considera demostrado que la Junta llevara a cabo contra él una campaña de “desprestigio internacional” ypor los que Soria reclamó 2,7 millones de euros de indemnización.