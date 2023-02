Bernal subraya el "apoyo incondicional" de la Junta a las Artes Escénicas y Musicales

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha anunciado que el nuevo Instituto de Artes Escénicas y Musicales se pondrá en marcha en la próxima primavera "con el objetivo de optimizar la gestión, mejorar la difusión para llegar al mayor número de personas a través de promoción y publicidad y garantizar el acceso a la mayor parte de la ciudadanía y mejorar la difusión de estas actividades".

Este instituto dará cobertura a la Red Andaluza de Teatros Públicos, un programa que articula la Consejería en colaboración con aquellos municipios que cada año se adhieren a él. Bernal ha recordado que esta red está en vigor desde hace una década y no ha sufrido variación alguna. "Es necesario la renovación en su funcionamiento. Contamos con un grado de ocupación que en algunos espectáculos no ha superado el 3% y la media total no alcanza el 40", ha puntualizado.

Prioridad para los municipios

El consejero ha asegurado que se trabaja en modificaciones que prioricen los municipios andaluces con programas de mediación y faciliten la creación de las artes escénicas andaluzas, a través de programas de compañías residentes. "De esta forma se conseguiría trabajar la regeneración de nuevos públicos y dar un impulso a nuevas producciones".

En su intervención, Bernal ha insistido en que "no hay recorte alguno" en la Red Andaluza de Teatros Públicos. La disminución de 240.000 euros va a estar destinada al nuevo Instituto de Artes Escénicas y Musicales y ampliar el programa a nuevos municipios de la comunidad andaluza.

Del mismo modo, Bernal ha subrayado "el apoyo incondicional" de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a la promoción del teatro, música, danza y circo en Andalucía a través de subvenciones directas que mantienen su cuantía (1,4 millones de euros). Además, se está analizando las bases que regulan las ayudas a las artes escénicas y música, ya que las actuales, vigentes desde 2016, no atienden completamente la realidad actual de estos dos sectores.

Nuevas bases

Las nuevas bases tendrán como objetivo que la música y las artes escénicas tengan líneas de ayudas diferentes, que se adapten a la diversidad de formatos actuales y que permitan el acceso a proyectos emergentes sin tener que competir con otros ya consolidados. En cuanto a la distribución, la idea es fomentar fechas de ejecución de años posteriores a la convocatoria, para de esta forma permitir una planificación real de las giras.

A partir de la próxima semana, la Secretaría General para la Cultura ha programado distintos encuentros con algunas asociaciones y compañías para detallar y explicar esta nueva estrategia.