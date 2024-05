Bernal prevé llevar a Consejo de Gobierno "en las próximas semanas" la orden para cobrar por entrar en museos

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, prevé presentar al Consejo de Gobierno "en las próximas semanas" la orden para fijar el cobro de una entrada para acceder a los museos y enclaves arqueológicos que gestiona la Junta de Andalucía. Una medida que comenzará a aplicarse en "ocho museos" de la comunidad y se irá ampliando de forma paulatina.

Así lo ha indicado este jueves en Jaén, donde ha visitado la Catedral para conocer el resultado de la restauración de las vidrieras, y a preguntas de los periodistas sobre un expediente que "ya está en estado muy avanzado"."Tenemos que terminar todavía, ultimar, unos informes que tienen que venir de la Consejería de Hacienda y, en ese momento, yo creo que, antes del verano, lo tendremos en marcha", ha dicho el titular de Turismo, Cultura y Deporte.

Ha explicado que se hará"de forma creciente", empezando a cobrar entrada en "ocho de los principales museos" de la comunidad, si bien no ha precisado cuáles serán. A partir de ahí, se irán "integrando el resto cuando se produzcan las condiciones necesarias en cada uno de ellos para que se pueda establecer el precio".

Al respecto, ha añadido que no en todos los casos se está"en las mejores condiciones para establecer un precio", debido a cuestiones como que "todavía no están todas las salas acondicionadas o hay algunas partes del museo que están por terminar".

El consejero ha destacado, no obstante, que existe "una gran cantidad de gratuidades en el momento en que se aprueban los precios públicos para los museos", entre las que ha aludido a personas entre cero y 18 años, jubilados, mayores de 65 años, investigadores, guías turísticos o personas con discapacidad y las que les acompañan.

Igualmente, se establecerá"un día a la semana gratis para todo el público y habrá precios populares también para los miembros de las ciudades y de la comunidad autónoma andaluza"."Creo que la dialéctica política trata de enfangar y de igualar dos cosas que no tienen nada que ver. Lo digo por su relación con esa tasa turística de la que se habla o ese impuesto al turismo. Una cosa es un tributo turístico y otra cosa es el precio público que se cobra por la entrada a un museo", ha comentado Bernal.

TASA

Precisamente sobre esa tasa turística, ha subrayado que "no hay ningún proyecto por el momento" y, lo que en su momento planteó el presidente de la Junta fue hablar "en una mesa", dadas "las declaraciones cruzadas" de "empresarios turísticos, a los que a las ciudades les habían encomendado la labor de recaudadores de esa presunta tasa".

En este sentido, ha dicho que se trata de "trabajar junto con las ciudades, la Junta de Andalucía, no en calidad de árbitro, sino también con una posición clara en cuanto a la defensa de las necesarias calidades en los servicios turísticos, y también la consideración que tienen todos los agentes intervinientes en esta industria, que son empresarios, trabajadores y resto de servicios"."Básicamente, hablar entre vosotros y vemos de qué manera podemos resolver esta cuestión. Yo siempre he defendido que esto no es un problema del turismo ni que el turismo sea un problema para la economía andaluza ni para la economía nacional", ha agregado.

El consejero ha considerado que "es un problema que se plantea de forma estructural y de hace muchos años por parte de los ayuntamientos, debido al déficit en el sistema de financiación local" y tiene que ver también "con una relación de la población de derecho con respecto a la población flotante que no se mantiene".

En este punto, ha aludido a "otro tipo de indicadores que se deberían utilizar en esa relación para poder llegar a una financiación adecuada, de manera que los ayuntamientos pudieran mantener sus servicios públicos". Una cuestión que viene "defendiendo siempre" la Junta, de manera que "se revise el sistema de financiación local para que los ayuntamientos tengan suficiencia financiera" para sus servicios."Apuntar al turismo o a los turistas como causantes de esos males me parece, no solamente temerario, sino que además es injusto e irresponsable. Estamos hablando de la principal actividad económica de Andalucía y del país y creo que hay que ser mucho más moderado y mucho más realista en relación a este planteamiento", ha concluido.