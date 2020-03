Elías Bendodo pide a Interior más policías 'autonómicos'

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quiere ampliar los efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta, así como ampliar sus competencias. Andalucía no tiene un cuerpo autonómico como el País Vasco y Cataluña -tampoco lo ha solicitado-, pero sí este grupo de agentes que está relacionado con algunas de las competencias de la Junta en materia de medio ambiente, menores, juegos. También son quienes prestan labores de vigilancia en los principales centros de la Junta. Sus labor ha sido muy efectiva durante los últimos años en la persecución de los delitos relacionados con los incendios forestales.

El número actual de agentes es de 487 y la ampliación quiere llegar a no menos de 123 policías. Desde 2013, Interior no hace un concurso específico, de modo que las bajas por jubilación no se han cubierto. El consejero ha presidido este martes la reunión de coordinación de la unidad en Sevilla y ha sido allí donde ha planteado esta nueva reclamación al Gobierno central.

Elías Bendodo, que es el responsable político de la unidad, ha comenzado a elaborar un plan estratégico hasta el año 2030. En el texto se propone que estos agentes adquieran competencias en asuntos como la violencia de género, explotación laboral con especial hincapié a lo que atañe a los menores emigrantes no acompañados, control de viviendas turísticas y protección a las personas mayores. Es la primera vez que el Gobierno andaluz amplia sus demandas a esta unidad desde que se creó. Bendodo ha solicitado una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marslaska.

"Queremos más agentes -ha indicado el consejero este martes en Sevilla- para fortalecer los servicios de la Policía Adscrita y para que asuma nuevas competencias. Hemos solicitado formalmente una reunión con el ministro del Interior para solicitarlo, aunque aún no hemos recibido respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras esperamos, la Junta de Andalucía va a seguir trabajando para que la Unidad tenga la misma capacidad de trabajo que a lo largo de sus 25 años de existencia al servicio de todos los andaluces”.

La competencia más buscada tiene que ver con los delitos de violencia de género, que ahora están repartidas entre las policías locales, nacional y Guardia Civil. “Lo que planteamos es que la Unidad de Policía Adscrita tenga más intervención en el ámbito de la violencia de género como complemento a lo que ya realizan Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. La intención es que la Unidad contribuya y sume fuerzas para erradicar esta lacra tan propagada en la sociedad actual”, ha asegurado Bendodo.

La Unidad de Policía Adscrita también trabaja en un plan preventivo de protección de menores en los colegios. La Consejería de laPresidencia, Administración Pública e Interior está trabajando para constituir, a partir del presente 2020, la celebración del Día de la Unidad de Policía Adscrita.

Las competencias de la unidad han sido bastante discretas hasta ahora, en parte porque los gobiernos central y autonómico estaban satisfechos con esta transferencia. Pero a pesar de este carácter discreto, la Policía Adscrita ha funcionado bastante bien en algunas de las materias de su competencia, en especial el apoyo que presta al plan Infoca. En 2019, los agentes han esclarecido 44 autorías de incendio, casi el triple que en 2018. En el area de espectáculos públicos y juego se han denunciado a 1.844 personas. Otro área de actividad que desempeña la Policía Adscrita, la de Protección al Menor, también registra mejores resultados que el año anterior, con más de 1.200 informes de situación familiar, las inspecciones en locales por venta de alcohol a menores, de 61 a 265, o los menores retirados del ámbito familiar, que han pasado de 200 a 314.