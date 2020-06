Bendodo califica de "crítico" el momento de la pandemia en Andalucía

"Es un momento crítico, porque si el sistema de salud de Andalucía está preparado, no nos podemos permitir un parón de la economía, sería un golpe seco". El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha querido dar dos mensajes sobre los diez brotes de Covid que han surgido en Andalucía en los últimos días y que ha llevado a la comunidad a tener una de las tasas de incidencia más altas de nuevo casos.

Según Elías Bendodo, Andalucía se encuentra en "una situación de control", aunque se hayan declarado diez brotes en la comunidad. En opinión del consejero de Presidencia, el "hallazgo de estos brotes" es una prueba de que el plan que ha puesto en marcha la Junta es efectivo. Se trataría de una consecuencia natural de la vigilancia epidemiológica, aunque lo cierto es que durante mayo y las primeras semanas de junio también existía vigilancia y los casos diarios casi nunca llegaban a diez.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha abundado en que los hallazgos son el síntoma de que Andalucía está bajo control. "No hay motivo para la alarma Andalucía es de los sitios más seguros del mundo", ha declarado Aguirre.

Los principales brotes de Andalucía se centran en las provincias de Málaga y de Granada, que fueron las provincias con mayores problemas durante la pandemia y los dos territorios que estuvieron atrasados en las entradas de las distintas fases respecto al resto de la comunidad. Una de las zonas con más riesgo fue el área metropolitana de Granada, donde han surgido más brotes.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado que este martes hay 46 pacientes ingresados, de los cuales 12 se encuentran en la UCI. La Junta sigue considerando enfermos de Covid. La mayoría de los brotes son de origen familiar, excepto los de Málaga y Algeciras. Son 212 casos positivos, aunque sólo tres han necesitado hospitalización. El resto o han sido asintomáticos o no tienen una clínica preocupante. El de la Cruz Roja de Málaga ha dado 103 infectados hasta ahora.

Aguirre se ha mostrado contrario al modo en que el Ministerio de Sanidad contabiliza hospitalizados de Covid, ya que quienes han pasado la infección y no dan positivo en PCR no se consideran enfermos del coronavirus. De los 46 hospitalizados en la comunidad, algunos ya no dan positivo en virus, pero sufren patología derivadas de la infección.