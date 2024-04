Belarra vuelve a tender la mano a EH Bildu para que haya un bloque de gobernabilidad de izquierdas en Euskadi

La secretaria general de Podemos asegura que al "PNV le ha invadido el espíritu Feijóo" por el "miedo a perder el poder"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto "a tender la mano a EH Bildu para que la mayoría social de izquierdas construya un bloque de gobernabilidad de izquierdas" en Euskadi, que "no tenga al PNV" en su configuración, ya que "no se puede construir una nueva gobernabilidad con quienes son los principales responsables de los problemas fundamentales que tienen en este momento los vascos".

Belarra ha hecho un llamamiento a EH Bildu para liderar "la mayoría social de izquierdas" en un acto electoral celebrado esta tarde en Vitoria-Gasteiz, junto al candidato de Elkarrekin Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde."Nos preocupa que, en un contexto en el que la derecha vasca está preocupada y tiene miedo a perder el poder, EH Bildu, que tiene la capacidad en este momento de liderar el bloque, no tenga claro que la apuesta por la gobernabilidad que prefiere la gente de Euskadi es una gobernabilidad de izquierdas", ha señalado.

A su juicio, EH Bildu "está priorizando la construcción nacional por encima de la construcción de los derechos sociales, los derechos humanos y de más derechos para los vascos, y eso nos preocupa enormemente". "Por eso, quiero volver a tenderle la mano, como hemos hecho en decenas de veces, a Euskal Herria Bildu, para que esa mayoría social de izquierdas se construya en un bloque de gobernabilidad de izquierdas", ha propuesto."Damos la mano a Euskal Herria Bildu, para construir esa nueva gobernabilidad. Soy muy clara con los votantes de izquierdas, si alguien quiere un lehendakari de izquierdas a partir del próximo domingo, el único voto seguro que no echa votos en la bolsa del Partido Nacionalista Vasco es Elkarrekin Podemos", ha reiterado."ESPÍRITU FEIJÓO"

Ione Belarra ha comentado que "al PNV y, particularmente al señor Pradales, le ha invadido el espíritu del señor Feijóo y del Partido Popular". "Desde invocar la colaboración público-privada, que es más dinero público para lo privado y más privatizaciones, hasta jugar la carta de la inseguridad ciudadana y, por último, sacar también la carta de ETA", ha enumerado.

Tal como ha argumentado, desde su punto vista, "esto significa que hay un gran nerviosismo en el PNV y que el bloque de poder, PNV-PSE, tiene miedo de perder el poder"."El PNV es el responsable de la mayoría de los grandes problemas que tienen los vascos y las vascas en este momento. De la privatización de Osakidetza; de que no se apueste de verdad por la escuela pública; de que no se haga nada de verdad contra la emergencia climática, con esa nueva Ley de Cambio Climático; de que no se apueste por una vivienda pública que realmente permita a los jóvenes emanciparse", ha censurado.

En su opinión, "no se puede construir una nueva gobernabilidad con quienes son los principales responsables de los problemas fundamentales que tienen en este momento los vascos y las vascas".

Por otra parte, Belarra ha destacado que Elkarrekin Podemos "es un espacio político que hace política sin pedirle ni un solo euro a los bancos". "No le debemos nada a ningún poderoso y, precisamente por eso, tenemos las manos completamente libres para hacer las propuestas que nadie más se atreve a hacer con valentía y con total transparencia", ha asegurado."Cada uno de vosotras y vosotros tiene el mismo poder o más que Josu Jon Imaz. Es un día en el que los vascos y las vascas recuperan el poder y pueden determinar su futuro, que es algo que normalmente no pasa mientras sigamos teniendo un Gobierno en manos del PNV", ha concluido Belarra."OPA HOSTIL"

Por su parte, López de Uralde ha apelado al voto de todas las personas que votaron a Elkarrekin Podemos en pasadas elecciones, basado en el trabajo que han realizado cuando han podido estar en el Gobierno, "modificando leyes" y "consiguiendo cosas que parecían absolutamente imposibles hace sólo unos años, como introducir la prohibición del 'fracking'"."En este momento en el que estamos viviendo una OPA hostil, por parte del Partido Socialista y de Bildu, me dirijo hacia nuestros votantes para decirles que nos vuelvan a votar, que vuelvan a confiar en nosotros, porque es el voto que realmente garantizará el cambio en Euskadi", ha apelado.

En su opinión, "hay un proceso hacia el centro por parte de EH Bildu y nosotros queremos mantenernos siempre a la izquierda, con políticas transformadoras". "No penséis en lo que cada partido promete, pensad en lo que cada partido ha hecho con vuestros votos", ha agregado."Somos los únicos que hemos mantenido el pulso del discurso medioambiental que ha sido abandonado por todos los partidos, incluso por Bildu, que hizo ese pacto de la vergüenza para aprobar una Ley de Cambio Climático que básicamente lo que hace es poner una alfombra roja a los intereses del oligopolio de Repsol y de Iberdrola", ha recriminado.

NEOLIBERALISMO

López de Uralde ha señalado que "el marco del PNV es el marco de las políticas neoliberales y, por eso, en cada una de las cuestiones que nos preocupan; sanidad, educación y vivienda, hablan siempre de colaboración público-privada, que es una forma de hablar de la privatización"."Todas estas políticas, que son las que preocupan a la ciudadanía, tienen el mismo marco, que ha sido el marco que ha establecido el Gobierno del PNV con el Partido Socialista, que es el marco de las políticas neoliberales que van en contra de lo público. Necesitamos un cambio de Gobierno y ese cambio solo puede garantizarlo Elkarrekin Podemos-Alianza Verde", ha declarado.

El candidato de Elkarrekin Podemos al Parlamento Vasco ha destacado que, "gracias a Ione Belarra, el Gobierno aprobó una Ley de Vivienda que el Gobierno Vasco ha llevado al Tribunal Constitucional para no aplicarla", a pesar de que municipios, como Rentería ha pedido la declaración de zona tensionada."Estamos como estamos, siendo una de las comunidades con los precios, autónomas con los precios de vivienda más altos y con una inaccesibilidad de la vivienda para todos nuestros jóvenes", ha añadido, al respecto.

OSAKIDETZA

En ámbito sanitario, López de Uralde ha reclamado "recuperar el PAC de San Martín, una demanda muy sentida por la ciudadanía de Vitoria". Asimismo, ha recriminado "las 10 horas de espera para que te atiendan en las Urgencias de Txagorritxu" y ha propuesto que la sanidad "cubra más servicios, especialmente los referidos a salud mental y odontología"."Osakidetza ha pasado de ser la joya de la corona a ser realmente un problema para la ciudadanía vasca. El propio PNV y el propio Gobierno Vasco reconocen que no lo han hecho bien y empiezan a hacer promesas, sobre todo, de lo que van a invertir. Nosotros decimos, aquellos que están destruyendo Osakidetza no la van a salvar", ha diagnosticado.

Por otro lado, ha calificado como de "realmente escandaloso como, al mismo tiempo que se habla de educación, se abandona y se deja de lado a la educación pública vasca", al exponer que "Euskadi es una de las comunidades autónomas que tiene el porcentaje más bajo de alumnado en la educación pública".

Por último, López de Uralde ha pedido a la ciudadanía que "no se crea lo que dicen las encuestas". "Os aseguro que en Euskadi y también en Araba podemos entrar. Nosotras no hacemos promesas basadas en nada, lo que os pedimos es que miréis el trabajo que hemos hecho con vuestros votos, que han servido para generar cambios y, si tenemos muchos más votos, generaremos muchos más cambios y muchas más transformaciones", ha concluido.