Históricos socialistas cordobeses se unen al manifiesto en favor de Sánchez

Tras el manifiesto firmado ayer por los veteranos socialistas gaditanos, sevillanos y malagueños, en la mañana de este viernes se han sumado los cordobeses, como el ex presidente del Parlamento de Andalucía Manuel Gracia (2012-2015) y el ex vicepresidente de la Junta José Miguel Salinas (1985-1987) que son los encargados de encabezar el manifiesto de apoyo al secretario general del partido, Pedro Sánchez. Esta idea estuvo impulsada por los veteranos de Málaga, Sevilla y Cádiz.

Junto a Gracia y Salinas, el manifiesto ha sido firmado por otros veintiocho veteranos cordobeses que se definen como "gente que militamos en el PSOE desde hace más de cuarenta años, que hemos tenido responsabilidades institucionales distintas tanto en el ámbito local como provincial, regional o nacional, y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho al servicio de la sociedad en su conjunto y no solo de quienes nos eligieron o designaron".

A estos dos firmantes se le suman los ex presidentes de la Diputación de Córdoba, Julián Díaz y Francisco Pulido, el ex secretario provincial del PSOE José Antonio Ruiz Almenara, el ex vicepresidente de la institución provincial Francisco García, la ex diputada nacional Angelina Costa, los ex senadores Manuel Arenas y Diego Alonso, el ex diputado regional Federico Ortega y el ex viceconsejero de Educación Juan María Casado.

También figuran nueve personas que formaron parte de consistorios y referentes en política municipal socialista: Tomás Delgado (Priego de Córdoba), Francisco Pulido (La Carlota); Antonio Fernández (Pozoblanco); Antonio Sánchez Villaverde (Montoro); Manuel Flores (Rute); Antonio Díaz Aguilar (Fuente Palmera); Miguel Serrano (Espejo); Rafael Sicilia (Carcabuey) y José Luis Lechado (Iznájar).

En el documento aparecen firmantes que también fueron diputados provinciales, además el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba durante el único mandato socialista en esta corporación, Emilio Aumente, así como Germán Toledo y Francisco Téllez, que fueron dirigentes de UGT.

Este nuevo manifiesto deplora que "derogar el sanchismo es todo el programa electoral que las derechas ofrecen a la ciudadanía ante las elecciones del 23 de julio" y se cuestionan si "quieren derogar el incremento de las pensiones, el salario mínimo, la reforma laboral, las políticas de igualdad, la creación de empleo, el crecimiento de nuestra economía, la bajada de los precios de la energía, y todas las políticas de progreso del Gobierno".

Y prosigue criticando: "Hay quienes, en el colmo del pensamiento más retorcido, propugnan sin pudor que el PSOE de Sánchez debe perder para que el PSOE de verdad se regenere y vuelva a las esencias perdidas, después, naturalmente, de unos años de gobierno de derechas".

El manifiesto subraya que "frente a este panorama, ahora como tantas otras veces, todas las personas que militamos en el PSOE sabemos que España tiene ante sí un momento decisivo, y que lo que se espera de nosotros es, frente al insulto, la descalificación y la deshumanización que las derechas nos arrojan todos los días, que pongamos toda nuestra voluntad y energía en explicar y defender con orgullo el proyecto político del socialismo".