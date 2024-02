Ayuso cree que las urnas han dado "un golpe muy duro" a Sánchez y ensalza a Feijóo: "Él es hoy la esperanza de España"

Considera que el resultado implica "la desaparición del PSOE en toda España" y cree que un político normal "dimitiría esta misma mañana"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que las urnas en Galicia han dado "un golpe muy duro" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un resultado que implica "la desaparición del PSOE" en todo el país, y ha ensalzado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ve como "la esperanza de España".

Así lo ha valorado este lunes durante su participación en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Forum, después de que el PP haya logrado en Galicia su quinta mayoría absoluta consecutiva. Además, en esta autonomía, el BNG crece y el PSOE se hunde.

Ayuso ha reconocido que tras el resultado se siente "muy contenta" y "muy aliviada" porque les "preocupaba un poco" que Galicia fuese otra comunidad "secuestrada por el separatismo". "No puedo empezar de una manera más feliz por el gran resultado obtenido por Alfonso Rueda y el PP en las elecciones de ayer. Quedó de la siguiente manera: Feijóo 40-Sánchez 9", ha sentenciado.

La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que Rueda es "presidente porque lo han elegido los gallegos, mientras que Sánchez es el presidente que la gente no eligió", únicamente porque "le han apoyado separatistas, comunistas" y "el partido de los terroristas".

CENSURA LAS "ANSIAS DE ECHAR A FEIJÓO"

A su parecer, "han hecho una campaña en estas elecciones no desde la ilusión de gobernar Galicia, sino desde las ansias de echar a Feijóo", y "muy al contrario, él es hoy la esperanza de España". Considera que Galicia "ha votado por España", y de no ser así"el avance al independentismo, con Sánchez en La Moncloa" hubiera llevado "a la destrucción nacional"."El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado a que si el presidente del Gobierno fuese "un político normal" dimitiría esta misma mañana.

Cree que "las urnas le han asestado" al jefe del Ejecutivo "un golpe muy duro que no va a saber asimilar" y ha remarcado que si se habla "de ruina" no hay que olvidar a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "una máquina de facturar parados y gran perdedora de elecciones"."Llevamos solo siete meses de legislatura, veremos todo lo que nos queda por vivir. Nos helarán la sangre de nuevo con sus inventos, haciendo un terrible daño a España entera, mientras agitan el cubilete de las bolitas. Pero hay otra forma de hacer las cosas: La España de las mayorías", ha subrayado.