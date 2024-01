El Ayuntamiento "recaba información" sobre el festival Dreambeach ante críticas de vecinos del Toyo y oposición

El concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, ha indicado que el Ayuntamiento "trabaja para recabar toda la información pertinente" sobre la celebración del macrofestival Dreambeach en Almería y ha afirmado que la "voluntad" es que se este evento que congregó en su última edición en la playa de Villaricos a alrededor de 135.000 personas "se desarrolle perjudicando lo menos posible".

Cruz ha dado respuesta así en pleno a las críticas de la oposición por la gestión del equipo de gobierno y a las quejas de los vecinos de la urbanización de El Toyo-Retamar, que piden el traslado del 'Dreambeach', previsto entre los días 1 y 4 de agosto, a otro emplazamiento por razones de "seguridad, de convivencia, medioambientales" al tiempo que reivindican el "derecho al descanso".

Ante las preguntas planteadas por los grupos municipales de Podemos-IU, del PSOE y de Vox, así como por una portavoz de los vecinos de El Toyo, el edil ha afirmado que se responderán "en tiempo y forma" y que están "terminando de recabar toda la información"."No estoy en ninguna cueva; yo doy la cara, como ya la di en su momento con los vecinos del Toyo", ha dicho, al tiempo que ha emplazado a los afectados "a una reunión a la mayor brevedad posible" para "dar todas las explicaciones".

En su intervención, el concejal socialista Antonio Ruano ha aludido a que el equipo de gobierno no ha atendido "dos" requerimientos de su grupo para que se les de acceso al expediente para la celebración del Dreambeach y ha criticado que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, "contestase que cuando esté, se nos dará traslado"."¿Reconocen, por tanto, que no hay expediente de un festival para que el que ya se están vendiendo entradas, pese a que no hay ni una solicitud por parte de los organizadores al ayuntamiento, o sí hay expediente?", ha preguntado, al tiempo que ha afeado "la opacidad y falta de transparencia" del equipo del gobierno con respecto al festival.

En esta línea, Ruano ha apuntado que la alcaldesa "mintió" cuando "dijo públicamente que era un tema en el que se llevaba trabajando tiempo" y ha reclamado al concejal Diego Cruz que "salga de la cueva" para aportar datos sobre "cuánto terreno se va a poner a disposición, dónde se van a poner los tres escenarios, y cuáles son los instrumentos que tiene el Ayuntamiento para que todo salga bien los cuatro días en que se van a congregar en un espacio reducido más de la mitad de la población de Almería".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, ha hecho suya las cuestiones planteadas por los vecinos, presentes en el público que ha asistido al salón de plenos y que, en boca de una de sus portavoces, ha subrayado que no están "en contra" de que pueda celebrarse el festival, sino que piden "un cambio de ubicación"."No pedimos otra cosa, sólo reclamamos el derecho que tenemos al silencio, al descanso y sobre todo a que la economía sigue creciendo en la zona de Retamar y el Toyo, pero no a costa de la salud y de la tranquilidad de los vecinos", ha trasladado.

Ha enumerado, asimismo, las inquietudes de los vecinos movilizados que pasan por saber "quién se hará cargo de los destrozos que se produzcan fuera del recinto" del Dreambeach en una urbanización con multitud de zonas verdes que "se mantiene gracias a las cuotas que pagamos a la Entidad de Conservación", si se va a hacer un estudio medioambiental previo para autorizar la actividad en una finca "que colinda con un espacio incluido en la Red Natura 2000" o qué"soluciones" ofrece el Ayuntamiento a "la problemática de los ruidos y superación de decibelios permitidos".

La portavoz del movimiento vecinal, que ha recogido ya más de 300 firmas a favor de su reivindicación y ha organizado para el día 14 un acto informativo en el Paseo Marítimo de Retamar, ha concluido interesándose por el dispositivo previsto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para evitar la venta y menudeo de sustancias estupefacientes atraídas a la zona por este tipo de festivales".

El festival Dreambeach ha confirmado a David Guetta como primer cabeza de cartel para la edición 2024 en la que celebra su décimo aniversario con nueva ubicación. Según informó la organización al anunciar la decisión, el traslado desde la playa de Villaricos, en el municipio almeriense de Cuevas del Almanzora, responde a la intención de "mejorar todas las comunicaciones y todos los servicios del festival", por lo que calcula que logrará un impacto económico de alrededor de 13 millones de euros.

El acuerdo alcanzado contempla la celebración del festival en los terrenos propiedad de la Unión Deportiva Almería destinados a edificar la Ciudad Deportiva durante, al menos, dos ediciones, para lo que cuenta con un patrocinio de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, que fue de 100.000 euros en su anterior edición, y la colaboración del Ayuntamiento de Almería.