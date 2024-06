El Ayuntamiento asegura que no se pierde "ni un solo euro" en Santa Adela y pide no confundir a los vecinos

El concejal de Urbanismo de Granada, Enrique Catalina, ha indicado este viernes que la ciudad no va a perder "ni un solo euro" de fondos europeos de la subvención de la Junta de Andalucía para el proyecto de rehabilitación del barrio de Santa Adela, en concreto en el ámbito de la eficiencia energética, por lo que ha pedido al portavoz municipal del PSOE, Paco Cuenca, que "no confunda" a los vecinos.

En un audio remitido a los medios tras una visita a la zona en la que Cuenca ha afeado al equipo de gobierno local, del PP, el "fiasco" de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada en lo referente a los fondos europeos para el Zaidín, donde está Santa Adela, el edil de Urbanismo ha explicado que "hay que subrayar que esta subvención viene exclusivamente para eficiencia energética"."De los 41 bloques que teníamos en el primer ámbito de actuación, solamente tres de ellos han aceptado la subvención", la cual "viene cofinanciada por la Junta de Andalucía y por los vecinos", ha detallado Catalina.

En este escenario, el Ayuntamiento de Granada ha propuesto "ampliar el ámbito en 500 viviendas más, en 50 bloques más, para tener la posibilidad de no perder un euro, como digo, y en el caso hipotético de que otra provincia rechace el presupuesto, estar preparado para ampliar nosotros el número" de inmuebles en los que acometer la citada eficiencia energética en el barrio de Zairin."Le pedimos al señor Cuenca que no confunda a los vecinos y que quede muy claro que esta subvención viene exclusivamente para eficiencia energética, y no se puede emplear un solo euro en otra cosa" que no sea esa materia, ha concluido Catalina.