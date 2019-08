Salud sabía desde el 20 de agosto que los chorizos estaban en el listado de productos de Magrudis

El brote de listeriosis va camino de convertirse en un cruce de acusaciones entre las principales administraciones públicas implicadas. Una vez que el número de infectados se estabiliza y baja de forma contundente el de hospitalizados, comienza la batalla política por responsabilizar a una u otra sigla de la gestión de esta crisis.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha sido este jueves el primero en encender la mecha, al asegurar que el Ayuntamiento de Sevilla no había informado a la Junta de que Magrudis (la empresa que fabricaba la carne mechada contaminada) vendía también chorizos.

La declaración de Bendodo ha sentado bastante mal en el equipo de Espadas, que hasta ahora ha colaborado codo con codo con los inspectores de la Junta para esclarecer esta situación. Fuentes municipales han aportado la notificación que les hizo llegar el 20 de agosto la dirección general de Salud y Ordenación Farmacéutica (departamento dependiente de la Junta), un documento que recoge todos los productos que Magrudis publica en su web y entre los que se incluía el chorizo casero y el ibérico.

Por tal motivo, desde el gobierno de Espadas se incide en que la Administración regional podía haber decretado la alerta sanitaria sobre este embutido, como lo hizo con otros productos el 21 de agosto. Por tanto, la Junta era consciente de que la empresa fabricaba y vendía chorizo, como también lo supo en aquel momento el Ayuntamiento hispalense.

En esta notificación, el responsable de Salud y Ordenación Farmacéutica entiende que es necesario "ampliar la prohibición de fabricación, comercialización y venta de estos productos, a partir de este momento".

No obstante, fuentes municipales inciden en diferenciar dos elementos distintos. Por un lado, el listado de productos elaborados por Magrudis y, por otro, el de distribución. Respecto a este último, afirman que la empresa con sede en el Polígono El Pino no les aportó el correcto, pues al preguntarle por las últimas ventas de chorizo el fabricante les aseguró que se había comercializado hace meses y no recientemente, motivo por el cual no aparecía en la relación que pasó al Ayuntamiento y luego éste envió a la Junta.

Denunciada ante la Fiscalía

"El engaño de Magrudis estuvo en que nos dijo que el chorizo lo habían vendido hace meses, cuando no es cierto, porque recientemente se ha descubierto su presencia en una gran superficie", advierten desde el gobierno de Espadas. Por esta razón, el Ayuntamiento ha decidido llevar a la empresa a la Fiscalía por no aportarle todos los datos requeridos.

El Ayuntamiento también se defiende de las críticas por parte del grupo municipal del PP. Asegura que se les ha respondido a todas las dudas planteadas en la reunión del pasado martes y que desde un principio se han publicado las inspecciones realizadas en Magrudis.