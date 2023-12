El Ayuntamiento de Marbella actúa en cerca de 2.200 incidencias en las calles durante 2023

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella ha actuado durante 2023 en un total de 2.181 incidencias en las calles de la localidad, reparando el 90% de ellas en menos de 24 horas.

El concejal de Obras, Diego López, ha detallado que estos trabajos han sido posibles por los equipos de la delegación y a los planes de conservación viaria "que hemos diseñado para resolver la mayoría de los desperfectos de manera casi inmediata".

El edil ha explicado que la acción de los equipos y de los planes de conservación "van más allá e incluso actúan en menos de cuatro horas desde que se detecta la incidencia"."Estos trabajos, denominados microactuaciones, pueden realizarse rápidamente debido a que no requieren de una planificación específica, lo que no significa que no sean intervenciones importantes en el día a día de la ciudad para evitar situaciones de riesgo para los viandantes al tratarse de baldosas rotas, alcorques en mal estado, acerado suelto, baches en la calzada, trozos de barandillas oxidados o farolas sin luz", ha indicado el delegado municipal.

En este sentido, López ha recalcado en un comunicado que "el nuevo sistema de trabajo que creamos en el anterior mandato municipal se ha traducido en una mayor eficacia a la hora de resolver esas incidencias que acumula una ciudad como la nuestra, con el gran movimiento que registra a diario"."Para nuestro equipo de gobierno es fundamental velar por la calidad de vida de los ciudadanos y en esta línea debemos mejorar y optimizar de manera constante el entorno urbano por el que discurre su día a día", ha señalado.

Por último, ha precisado que la planificación acometida "permite que no haya que variar el resto de planes de la delegación, como ocurría anteriormente y que obligaban a nuestros servicios a dejar tareas importantes de la ciudad para solucionar estas microactuaciones".