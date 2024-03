El Ayuntamiento insiste en que el Dreambeach se hará en El Toyo desde "el cumplimiento de normativa vigente"

El Ayuntamiento de Almería ha reunido este viernes a colectivos vecinales y empresariales de Retamar-El Toyo para asegurarles que estará"vigilante" para que el macrofestival de música electrónica Dreambeach, proyectado para esta zona costera del 1 al 4 de agosto, "cuente con todas las garantías y cumpla la normativa vigente".

Así lo ha recalcado la portavoz del equipo de gobierno, Sacra Sánchez, durante la reunión mantenida junto al concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, y el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, con representantes de las Asociaciones de Vecinos y Comunidades de Retamar-El Toyo y de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de las urbanizaciones de Retamar-El Toyo.

El "satisfactorio" encuentro se ha convocado, según han indicado el Ayuntamiento en una nota, para "explicar el estado de tramitación y avances respecto de la celebración en la capital de este festival", si bien al mismo no ha asistido la plataforma vecinal 'No al Dreambeach en el Toyo', según la entidad, por haber sido citada "solo la presidenta". El Ayuntamiento ha lamentado la no asistencia de los representantes de la plataforma.

Sánchez ha avanzado el estado de tramitación de una autorización que cuenta con los permisos medioambientales y a la espera de los permisos pertinentes por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)."La autorización final de la celebración del evento deberá contar siempre con el cumplimiento de las obligaciones que se exigen", ha insistido la edil quien, en tal caso, recuerda que el Ayuntamiento no puede negar el trámite, por ejemplo de una licencia, puesto que de ser así incurriríamos en prevaricación".

Según ha explicado, los promotores de Dreambeach cuentan con licencia urbanística para el desbroce y acondicionamiento de los terrenos necesarios para la celebración de este evento, tal y como ha aprobado la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo este mismo viernes.

Así, el Ayuntamiento ha compartido las previsiones de la organización ante una celebración que "acogerá, de acuerdo a las previsiones avanzadas en los planes de seguridad de la promotora, a unas 30.000 personas, diariamente, en un recinto que quedará acotado". Asimismo, se prevé que la limpieza y la seguridad se organice de forma diferente a anteriores citas; un aspecto en el que aún trabajan promotora y Ayuntamiento.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha pedido a la organización que Dreambeach 2024 cuente con un plan de sostenibilidad ambiental con actuaciones "previas, durante y después, en aquello que tenga que ver con limpieza, recogida y reciclaje de residuos, cuidado y mantenimiento de mobiliario urbano o papeleras". Dicho plan incluirá"la dotación de personal y maquinaria por parte de la organización".

Respecto del dispositivo de seguridad, la portavoz municipal ha trasladado "algunos de los aspectos en los que se va a trabajar, de manera coordinada, entre la propia organización del festival y las administraciones competentes, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

La Junta Local de Seguridad celebrada en febrero habría servido para comenzar a perfilar dicho dispositivo con medios dependientes de la Subdelegación de Gobierno, de modo que quedaba sobre la mesa la disposición de la organización de completar ese dispositivo con seguridad privada, dentro y fuera del recinto.

En esta parte de la reunión con los representantes vecinales se ha expuesto además el dispositivo de transporte y acceso al recinto durante la celebración del evento.

REPARTO DE 'FLYERS' ENTRE LOS VECINOS

Por su parte, la plataforma 'No al Dreambeach en El Toyo' ha anunciado que repartirá en este mismo fin de semana más de 2.000 'flyers' en viviendas de El Toyo y Retamar para "informar de las consecuencias del evento""Muchos vecinos aún desconocen lo que se nos viene encima los días 1,2,3 y 4 de agosto, así como los días previos", ha asegurado la presidenta de la Asociación, Rocío Quero.

Los folletos incluyen un plano de dónde se va a celebrar el Dreambeach, "a menos de 20 metros de las viviendas de la Avenida de los Juegos Mediterráneos", para que los vecinos de Retamar y El Toyo "sean conscientes de la cercanía de los conciertos".

Asimismo, se informa del "daño medioambiental" que, a su juicio, puede ocasionar, así como de la "contaminación acústica que van a tener que soportar los residentes" en esos barrios y los visitantes además de otros perjuicios como suciedad, embotellamiento de calles y carreteras de acceso a los residenciales o ruidos, según han referido.

Los volantes contienen un código QR para que los vecinos "se sumen a la recogida de firmas iniciada por la asociación para oponerse a la ubicación del festival y un enlace para asociarse al colectivo".

Desde la asociación han justificado su ausencia en la reunión al entender que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, "no está cumpliendo su palabra con los vecinos" al no citarlos a "todos" conformen, según han dicho, a su doble compromiso: el primero en la asamblea de la Entidad de Conservación de El Toyo, el día 18 de diciembre, y el segundo durante pleno del pasado mes de febrero.