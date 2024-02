El Ayuntamiento de Almuñécar inaugura su I Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa

El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) ha inaugurado este sábado su I Salón del Manga Videojuegos y Cultura Alternativa instalado en el recinto ferial de Río Verde. El acto inaugural ha estado presidido por el edil delegado de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Rodríguez, acompañado de otros corporativos y el coordinador y responsable de la empresa Eventos Go! Antonio Camacho."Es un orgullo para el Ayuntamiento de Almuñécar y especialmente para la Concejalía de Juventud poder organizar un evento de este tipo y, sobre todo, agradecer a Eventos Go! el poder organizarlo aquí en nuestra ciudad y por supuesto a todo las personas que participan a José Loma y Dados Trucados, además del apoyo de todos los miembros del equipo de gobierno, entre los cuales están los que me acompañan en este acto como son Maria del Carmen Reinoso Javier García Y Lucía González, además de Alberto García Gilabert que ya llega para compartir este momento", ha señalado Rodríguez, quien ha animado a todos "a disfrutar de las propuestas de actividades y juegos que se desarrollarán en esta primera edición del Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa", según recoge el Consistorio en una nota de prensa.

Tras el acto inaugural los representantes municipales y de la organización de Almuñécar Go! visitaron los stand y zona de videojuegos. Durante el recorrido Atnonio Camacho recordó que esta iniciativa está destinada especialmente para los jóvenes de entre 16 y 30 años."Almuñécar Go! cuenta con más de 45 actividades distintas, para los amantes de esta cultura o los que quieran acercarse a conocerla. Entre ellas destacan las zona de videojuegos, actividades deportivas como softcombats o tiro con arco, artesanía, juegos de mesa, exposiciones, zona comics, zona gamers con torneos en pantalla gigante, concursos de dancekpop y stepdance, talleres, zona dedicada a los personajes más populares del Manga y a la realidad virtual o ludoteca, entre otras. Todo ello en stand dentro de la carpa instalada al efecto y también en el exterior", ha explicado Camacho.

Por otro lado, Antonio Camacho ha anunciado que "Almuñécar Go! contará con la presencia de Pablo Domínguez, el actor que dobla a Goku, en la famosa serie 'Bola de Dragón'. Se trata de uno de los actores más importantes del género anime en todo el mundo. "Domínguez dará una charla y mantendrá un encuentro con los asistentes al evento", ha señalado.

El horario de las actividades será de 11,00 a 21,00 horas de forma ininterrumpida y la entrada tiene un coste de solo cuatro euros, pudiendo entrar y salir del recinto las veces que se quiera.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la carpa, desde las 10,45 horas. Este domingo habrá un 2x1 y los menores de 16 años que vayan acompañados de un adulto, entrarán gratuitamente "Esta es una propuesta para que los padres se acerquen con sus hijos y comprueben que, tanto las actividades, como los contenidos, son adecuados para sus hijos, y también, para fomentar las convivencia en familia", ha subrayado Camacho

El edil delegado de Juventud, Francisco Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la buena acogida y no dudó en manifestar que "esperamos que sea la primera edición de muchas que vendrán en el futuro".