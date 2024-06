El Ayuntamiento de Almería apoya la celebración del 'Hip Hop CineFest 2024'

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado este jueves el programa 'Hip Hop CineFest 2024', que se desarrollará hasta el sábado, organizado por LaOficina Producciones.

Acompañado de su gerente, Carlos Vives, y por los promotores de esta cita, Antonio Moreno (director) y Raquel Delgado, presidenta de 'Hip Hop Works España', Pérez de la Blanca ha destacado la "importante cita que se desarrolla estos días en la capital, teniendo la Casa del Cine como principal punto de referencia. Este festival internacional, con sede en Roma, celebra su segunda edición en Almería gracias al apoyo del Ayuntamiento", ha subrayado."Contará con una amplia programación en la que se incluyen actividades como la proyección de películas, charlas, conciertos y una exposición que recorre los 40 años del Hip Hop en nuestra provincia", ha explicado, el edil, agradeciendo a los promotores y la responsable de LaOficina Producciones, "el trabajo realizado para traer hasta Almería la celebración de esta edición. El objetivo es promover esta expresión cultural urbana por medio del cine, divulgando este movimiento global desde una perspectiva local", ha recalcado Pérez de la Blanca.

A lo largo del festival se proyectarán siete películas y documentales. En concreto, los documentales nacionales están producidos en Madrid y Barcelona; y los internacionales son de Chile, Venezuela y Costa Rica. El festival también incluye dos charlas con múltiples ponentes especializados en la cultura hip hop; una que se celebrará en la propia Casa del Cine, y otra en la Universidad de Almería. Además, "varios artistas participarán en la exhibición de grafiti sumado a un concierto y micro abierto el sábado antes de las proyecciones", concluía el edil.

Por su parte, Carlos Vives, de LaOficina Producciones, ha agradecido "al Ayuntamiento, a Raquel y a Antonio, su predisposición y trabajo en la organización de esta segunda edición". Este año, ha reconocido el gerente de LaOficina, "apostamos por una muestra histórica de los 40 años del hip hop en Almería y vamos a poder conocer las historias de primera mano por parte de sus protagonistas".

Raquel Delgado, cofundadora y directora ejecutiva adjunta de 'Hip Hop Works Inc.', ha añadido en la presentación de las activiades que "nuestra misión es crear una red global de activistas artistas que forman parte de la cultura Hip Hop y que trabajan para educar y ponderar a los jóvenes y ayudar también a las comunidades a través de una cultura de paz como es la cultura hip hop".

Por último, Antonio Moreno, director de 'Hip Hop CineFest Almería' y comisario de la exposición, ha matizado que "es el segundo año que celebramos este festival, que tiene su origen en Roma, y aquí vamos a darle bombo a los vídeos que se proyectaron en Italia junto a actividades para potenciar el festival en Almería".

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Este año, el acto de presentación de este festival ha incluido la inauguración de una exposición de murales, fotos, documentos y objetos relacionados con el hip hop almeriense en la sala de la planta baja de la Casa del Cine. Esta muestra podrá contemplarse durante las tres jornadas que dura este citado festival.

Acto seguido ha tenido lugar la proyección de películas en la Casa del Cine. En concreto, se han proyectado: 'Just Graff It', una historia local de Miquel Ardévol i Eric de Gispert; 'Ser Bgirl. Filosofía del Hip Hop', de Paula Briceno Milla, Humberto Arratia y Gonzalo Azócar; 'Red Bull BC One 2021 Venezuela Arriba' de Leonardo Giron; y 'Trígono', de Francisco Reyes. Por la noche se ha celebrado una fiesta de inauguración en un negocio hostelero de la capital.

Por último, el concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha adelantado a los presentes que "se está trabajando en la elaboración de unas bases con el objetivo de llevar a cabo un concurso de grafitis, todo ello enmarcado dentro de la cultura hip hop, y que en próximas fechas se procederá a su presentación".