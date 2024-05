AxSí reclama a IU "coherencia" en sus pactos municipales y le reprocha su "tripartito" de Santiponce

Andalucía Por Sí(AxSí) ha pedido este miércoles "coherencia" a IU en su discurso sobre los pactos municipales en la provincia de Sevilla.

En el marco de la moción de censura de los ediles de Arahal expulsados del PSOE y los ediles del PP contra un Gobierno de IU en minoría, los andalucistas han avisado de que IU ha tachado de "antinatura" dicho pacto entre ediles socialistas y del PP mientras a la vez, en 2023 desbancó al entonces alcalde andalucista de Santiponce, que había revalidado su mayoría simple, precisamente con el apoyo del PSOE y el PP.

El coordinador territorial de Andalucía Por Sí en Sevilla, Christopher Rivas, ha apoyado a su formación en Santiponce, pidiendo a IU "mayor coherencia" en sus reivindicaciones, habida cuenta de que en el municipio poncino la formación de izquierdas conforma un gobierno tanto con el edil del PP como con la exalcaldesa socialista, respecto a la cual el PSOE anunciaba su expulsión de las filas del partido por su comportamiento en la sesión de investidura.

Rivas ha explicado que, si bien hay que respetar la política de pactos municipales, "no es creíble que la formación que posibilita que el PP ostente las delegaciones de Educación y Sanidad en Santiponce organice un acto provincial denunciando un pacto 'antinatura', en palabras de la alcaldesa arahelense, sólo porque pierdan el Gobierno"."A nuestros vecinos les debemos honestidad y coherencia, así es como entiendo la política. Y no me parece creíble que un partido pueda permitirse pactar con PP y PSOE en un Ayuntamiento para desalojar a los andalucistas y en otro se manifieste en contra de que estos dos partidos pacten para llegar al Gobierno, solo porque IU pierde el poder", ha aseverado Rivas.