Autoconsumo, ahorrar siendo respetuosos con el medio ambiente

Instalar paneles solares en la empresa de forma que toda la energía que produzcan, se consuma directamente. El autoconsumo permite pagar menos en la factura de la luz y sí, con la llegada de la nueva estructura de costes de la electricidad, aquellos que tengan placas solares para autoconsumo pueden salir ganando: el ahorro por autoconsumo se incremente hasta un 16% respecto a las tarifas anteriores.

Uno de los objetivos que se ha marcado la Unión Europea para 2030 es que las energías renovables tengan, al menos, una cuota del 32% en el consumo final de energía. Aunque la meta de conseguir un mundo más sostenible lleva sobre la mesa varios años, la pandemia originada por el coronavirus ha acrecentado la necesidad de optar por un nuevo modelo energético más eficiente y cuidadoso con el planeta.

En esa búsqueda España es uno de los mercados en los que más impulso está experimentado es el autoconsumo fotovoltaico, gracias a sus cerca de 2.800 horas de sol al año. Esta energía limpia e infinita está promoviendo que cada vez más hogares y empresas opten por la implantación de tecnología solar no solo para reducir los costes, sino para mitigar la producción de gases de efecto invernadero.

Por eso, para las empresas, el autoconsumo fotovoltaico es una de las herramientas clave para abordar su descarbonización, además de permitirles alinearse con sus objetivos medioambientales donde pueden mejorar su rentabilidad y ser más eficientes.La nueva regulación de costes de electricidad, que entró en vigor el pasado 1 de junio, tiene como objetivo fomentar un consumo más eficiente y que el recibo final dependa más cuándo se consume (tramo horario) y de cuánto (término de energía). Con la nueva distribución del calendario de periodos, aumentan las horas de generación solar que coinciden precisamente con los periodos con precios de la electricidad más elevados (P1 a P4). Esto, sumado al incremento de los costes del término de energía en todas las tarifas, hace que el ahorro por autoconsumo se incremente hasta un 16% respecto a la estructura tarifaria anterior.

Las empresas, entre las principales consumidoras de energía a nivel mundial, la fotovoltaica les está permitiendo alinearse con sus objetivos medioambientales a la par que pueden mejorar su rentabilidad y ser más eficientes. A este respecto, el autoconsumo es uno de las herramientas clave para abordar su descarbonización.

Un tejado, un tesoro

Con Endesa X, cualquier empresa puede conocer la potencialidad de la instalación de una planta SFV sobre su cubierta de una manera fácil e intuitiva a través de su simulador: https://www.endesax.com/es/simulador

Sin inversión

A pesar de las rentabilidades atractivas de una instalación fotovoltaica de autoconsumo, muchos negocios que quieren llevar a cabo su transición energética no lo hacen por el coste que conlleva desarrollar una instalación de estas características. Un problema que compañías como Endesa X están subsanando. La idea es que la inversión inicial no sea un impedimento.Cada euro que se invierta en renovables producirá entre tres y ocho euros eurosEndesa X ofrece entre sus servicios el contrato en modalidad PPA on site , por el que los clientes solo pagan en función de la energía que autoconsuman.Otra opción es el arrendamiento operativo, en la que el cliente pagaría mes a mes una cuota fija, independiente del consumo. En ambos casos, existe además una opción de compra de la instalación fotovoltaica al finalizar el contrato, que suele tener un mínimo de 5 años.Mientras que, para las empresas que ya cuentan con una instalación de autoconsumo, Endesa X ofrece la posibilidad de gestionar la compra de la instalación, aliviando así su carga financiera.

Los más beneficiados

El agrícola es uno de los sectores más beneficiados por soluciones como la de Endesa X, ya que aparte de superficies grandes disponibles sobre su tejado, tienen consumos constantes de energía, por ejemplo, en las naves refrigeradoras. Además, tienen una sensibilidad más aguda hacia el cambio climático que otros sectores, puesto que la climatología afecta directamente a su labor.

En lo que respecta al sector servicios, como los hoteles, además de su compromiso medioambiental, buscan distinguir su marca, ya que a nivel de usuario los establecimientos eco friendly son cada vez más demandados. De hecho, según un estudio de Rumbo publicado el año pasado, el 33% de los españoles que viajan busca hoteles eco friendly.

Desde Endesa X además de ayudar a cada empresa a encontrar la solución financiera adecuada a cada caso, también estudian las posibles subvenciones o ayudas de las que se pueda beneficiar el proyecto.