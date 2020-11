La Audiencia declara prescrita la causa contra Chaves y Zarrías por el préstamo de Hamsa

La Audiencia de Sevilla ha declarado prescrita la nueva causa que el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, abrió en diciembre de 2019 contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, así como a otras 13 personas, en relación con un préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica ubicada en Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

En un auto fechado el 28 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha estimado el recurso presentado por la defensa del ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, que ejerce el abogado Adolfo Cuéllar, y del ex director de Primayor Ramón Portal de María, y ha dejado sin efecto el auto de incoación de las diligencias, declarando la "prescripción de los presuntos delitos investigados en esta causa", que eran los de prevaricación y malversación de fondos públicos, precisa la parte dispositiva de la resolución, contra la que no cabe recurso alguno.