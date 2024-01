La Audiencia afronta 2024 con el juicio de UGT, el agente acusado por drogas y el recurso del Cuco

La Audiencia de Sevilla comienza el nuevo año 2024 con diferentes juicios de importancia en cartera, como el seguido contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones o la vista promovida contra un oficial de la Guardia Civil acusado de colaborar supuestamente con dirigentes del tráfico de drogas, entre otros procedimientos.

En concreto, y en orden cronológico, para el día 12 de enero está previsto el comienzo del juicio con jurado popular promovido contra un varón identificado como J.P.F.R., acusado de dejar morir a su madre de 88 años enferma en el mes de agosto de 2022 en una vivienda de la capital hispalense.

La Fiscalía reclama para él 17 años de cárcel por un presunto delito de homicidio, ya que considera que, desde que la mujer tuvo que permanecer en una cama, el investigado "desatendió sus necesidades más elementales, dejando de procurarle alimentos, líquidos y cuidados", lo que desembocó en su fallecimiento.

De esta manera, el juicio comenzará el día 12 de enero con la constitución del jurado popular, tras lo que el día 15 tendrán lugar la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, la declaración del acusado y de varios testigos; el día 16 comparecerán más testigos y el día 17 lo harán los peritos.

Para el 15 de enero, por cierto, está previsto el comienzo del juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40,7 millones de euros de subvenciones públicas.

En principio el inicio de este juicio estaba previsto para el pasado 14 de diciembre con la sesión inicial de las cuestiones previas, para su continuación el 15 de enero, pero días antes dicha jornada inaugural de diciembre fue suspendida por motivos de salud de algunos de los intervinientes; siendo entonces acordado que la vista comenzase como tal el día 15.

TODOS LOS ACUSADOS

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Ya para el 2 de febrero está previsto el comienzo del juicio con jurado popular promovido contra un oficial de la Guardia Civil, para quien la Fiscalía reclama un total de 14 años y cuatro meses de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto, en una vista oral en la que también serán juzgados otros dos acusados.

Este juicio fue señalado inicialmente para el pasado mes de mayo de 2023, pero tuvo que ser suspendido después de que el abogado del oficial de la Guardia Civil investigado renunciara a su defensa poco antes de la vista, siendo después fijada la nueva fecha del 2 de febrero de 2024."COLABORABA CON EL TRÁFICO DE DROGAS"

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en el mes de febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que el oficial de la Guardia Civil acusado "colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas, facilitándoles la información policial que le requerían, consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas".

A colación, recordemos que la Sección Tercera de la Audiencia continuará con el juicio iniciado en diciembre contra once personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta privado del Ministerio de Interior; por un alijo de casi 368 kilos de cocaína intervenido en septiembre de 2022 en los bajos de un contenedor de fruta que había sido depositado por la organización en una nave de Carrión de los Céspedes.

PETICIÓN DE MULTA DE 45 MILLONES

La Fiscalía achaca a todos y cada uno de los acusados un presunto delito de contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de notoria importancia; reclamando para cada uno de ellos ocho años de prisión y multa de 45 millones de euros, así como la destrucción de la droga y las armas que les fueron intervenidos.

Además, la Sección Primera de la Audiencia tiene pendiente resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condena a dos años de cárcel a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y previamente condenado por encubrir en 2009 el asesinato de la joven Marta del Castillo, crimen por el que fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel; y a la madre del mencionado joven, por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

De momento, dicha instancia ha denegado la petición planteada por la defensa del Cuco en demanda de que la misma celebrase una vista oral "en segunda instancia" sobre los recursos, zanjando que las impugnaciones "se resolverán sin necesidad de un nuevo juicio oral".