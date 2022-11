La Audiencia cita a Chaves y Griñán el miércoles para el cumplimiento de la condena de inhabilitación

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha citado a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los otros ex altos cargos condenados en la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE para que comparezcan ante el tribunal el próximo miércoles a los efectos del "cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados".

Así lo expone el tribunal en una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que también requiere a los 15 ex altos cargos condenados -seis de ellos sólo a penas de inhabilitación por el delito de prevaricación y otros nueve además a penas de cárcel por el delito de malversación- para la "correspondiente condena en costas". Para ello, la sala ha citado a Chaves, Griñán y a los otros condenados para que comparezcan ante el tribunal el próximo miércoles, a las 11:00 horas de la mañana.

La providencia llega después del auto dictado el pasado 11 de octubre en el que la Audiencia requirió al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y a los otros ex altos cargos condenados por el delito de prevaricación para el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial que se les impuso en la sentencia del 19 de noviembre de 2019, que ha sido ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De esta forma, la Audiencia ha citado además de Griñán al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a los ex consejeros Magadalena Álvarez y Gaspar Zarrías, al ex viceconsejero de Economía José Salgueiro, al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y al ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete.

La Audiencia condenó a José Antonio Griñán a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días; mientras que el consejero de Empleo Antonio Fernández García fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día; el ex consejero de Empleo José Antonio Viera Chacón, a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

El Supremo también ratificó la condena al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; mientras que la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo fue condendada a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador fue a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román fue condenado 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. Al ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, el Tribunal Supremo le rebajó la condena a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 años y 6 meses; y el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar fue condenado a 6 años, 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día.

En cuanto a los altos cargos condenados sólo por el delito de prevaricación, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación especial, al igual que el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez , el ex viceconsejero de Economía José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; mientras que el ex director de Idea Jacinto Cañete fue condenado a 8 años y seis meses de inhabilitación especial.

A la espera de resolver sobre la suspensión de la ejecución solicitada

De otro lado, la Audiencia está a la espera de resolver sobre la petición de las defensas de suspender la ejecución de la sentencia mientras se tramita el indulto parcial solicitado, se resuelve el incidente de nuliad que han planteado y sobre el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que los condenados han anunciado e incluso ya ha presentado uno de ellos.

En este sentido, el tribunal señala que ha recibido el último escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que insiste en que los condenados a penas de prisión deben ingresar ya para cumplir pena, quedando pendiendte de resolver la cuestión.

Finalmente, la Audiencia ha dado traslado al Ministerio Público sobre los documentos médicos y la historia clínica presentados por el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, por lo que ha requerido nuevamente a la Fiscalía para que informe sobre los mismos.