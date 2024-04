Asisa analizará la contratación del ex viceconsejero de Salud cuando legalmente sea posible

El ex viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, no fichará, al menos de momento, por la compañía aseguradora Asisa. Tras la resolución emitida este viernes por la Secretaría General para la Administración Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, en la que se determina la incompatibilidad de su contratación por su etapa como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la empresa ha comunicado que "acepta la decisión" y que, por lo tanto, "su contratación no es posible".

Sobre una posible incorporación futura, fuentes de la aseguradora han manifestado en declaraciones a este periódico que, llegado el momento, "analizará esa posibilidad sólo cuándo se den las condiciones legales y administrativas necesarias". Por lo que, por ahora, las negociaciones quedan totalmente rotas y la contratación del ex alto cargo de la Junta queda suspendido. "Como no puede ser de otra manera, Asisa acepta esta decisión y mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y con el respeto a las resoluciones de la Administración", abunda la compañía.

Según el documento remitido a la Secretaría General y del que ha informado la Junta en un comunicado este viernes, la resolución de este órgano, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la incompatibilidad estaría motivada por los catorces contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, "aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán", sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, "esto no altera la competencia".

La resolución de la Junta llega unas horas después de que el propio Guzmán comunicara su decisión de aplazar su incorporación a Asisa ante las presiones políticas que se han suscitado tras anunciarse su fichaje por la aseguradora tres meses después de que dimitiese de su cargo en la cúpula de la Consejería que dirige Catalina García y después de conocerse que adjudicó 44 millones de euros a dedo a la que iba a ser su nueva empresa. Una decisión que el que fuera número dos del departamento de Salud y Consumo de la Junta adoptó a la espera de la resolución del Gobierno andaluz, que este viernes se ha emitido. En declaraciones a este medio, Guzmán reconoció que se estaba siendo "muy injusto" con él y calificó la situación de "despropósito".