Aprobada en la Diputación una moción con el "apoyo incondicional" a los funcionarios "difamados por el PP"

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado una moción del PSOE en la que expresa el "apoyo incondicional" a los funcionarios de esta administración que han sido "difamos y acusados falsamente por el PP" para intentar para tapar la actuación "deplorable" y "presuntamente corrupta" la actuación del presidente 'popular', Erik Domínguez.

En concreto, se hace alusión al audio en el que este adelantaba a un tercero las bases de una convocatoria para elegir al gerente del Consorcio Metropolitano de Jaén antes de que se publicaran en el BOJA, según ha expuesto la portavoz socialista, Pilar Parra.

En este sentido y tras señalar que en el PP "piden explicaciones y dimisiones a todo socialista viviente", ha considerado que "el cazador fue cazado en su propia trampa, fue pillado in fraganti", pero en vez de dar explicaciones, se puso a "lanzar infundios" para intentar desviar la atención, según ha informado tras la sesión en una nota."Todavía no han dicho quién le pasó la información a Erik, si eso formaba parte de un Consorcio donde sí hay que guardar el deber de sigilo, si las bases que pasó estaban firmadas y si el PP entiende por publicidad mandar la información a los cargos del PP o a amigos suyos" ha preguntado en una moción que ha salido adelante con la mayoría abosluta del PSOE y el no de los 'populares'.

Además, ha afeado la actitud de los 'populares', incluido el portavoz en la Diputación, Luis Mariano Camacho, al apuntar que para trabajar en esta administración hay que tener carné del PSOE. Al respecto, ha aludido a unas oposiciones en febrero de este año para tres plazas de ingeniero técnico, en las que "el número uno fue el cuñado del portavoz del PP"."Mi máximo respeto hacia esta persona y hacia el tribunal. Nadie ha cuestionado ni a ese tribunal ni a este funcionario, que es un gran profesional. Por tanto, aquí no importa ni el carné ni los parentescos, son tan respetables unos como otros", ha asegurado.

Parra ha dicho sentirse "muy dolida con los ataques del PP" a los funcionarios que están en los tribunales de oposición". Unos "grandes profesionales" técnicos e independientes, por lo que ha tildado de "vergüenza" lo que les han hecho "a ellos y a los opositores, a quienes también han difamado".

También ha sido aprobada, con los mismos votos, la segunda moción que el PSOE llevaba a este pleno, en la que se exige a la Junta de Andalucía la reapertura de la Residencia de Tiempo Libre de Siles.

El diputado Franciso Javier Lozano ha lamentado la "desfachatez" del PP, que "abandona" a las 22 personas que trabajaban en ella, a pesar de que el Gobierno andaluz tiene "un presupuesto de más de 47.000 millones de euros".

Tras afear que se excusen en que "no es sostenible para la Junta", ha preguntado "si es sostenible para el Ayuntamiento de Siles o para la Diputación" y ha lamentado que la Administración regional "antepone los números y se pone al servicio de lo privado, nunca al servicio de lo público ni del medio rural".

Por su parte, la diputada socialista Lourdes Martínez ha mostrado el rechazado a la moción del PP sobre el servicio de Correos al considerar que tiene "un enfoque malintencionado" y que "falta a la verdad".

Ha afirmado que son conscientes de que la situación en esta empresa pública "no es la más deseada", pero que "habrá que hacer un análisis más profundo". Al hilo, ha añadido que el número de envíos postales ha disminuido un 50 por ciento "y eso no será la culpa de Pedro Sánchez ni de la dirección de Correos", sino de los cambios que se han producido en las comunicaciones entre las personas.

En esta línea, ha manifestado que Correos "lleva años arrastrando esta situación" y, de hecho, ya en el periodo 2000-2003, "con Feijóo como presidente, la plantilla perdió 666 trabajadores". En cualquier caso, ha hablado del reciente proceso de consolidación de empleo, incorporando a más de 7.200 personas en puestos fijos para los repartos en el ámbito rural y urbano."En la defensa de los servicios públicos, siempre van a encontrar al PSOE. Ojalá en el próximo pleno traigan una moción para exigir a la Junta de Andalucía que vele por la sanidad y por la educación", ha recomendado Martínez.