Antonio Tejado a su tía: "La Policía va a recuperar un carajo, hazme caso"

Los pinchazos telefónicos a Antonio Tejado que la Guardia Civil realizó desde noviembre de 2023 revelan cómo éste le dijo a su tía, María del Monte, que debía "pasar página" del robo que había sufrido en agosto porque, según el sobrino, la Policía no iba coger a los ladrones e incluso si lo hicieran no iba a recuperar los efectos sustraídos en su vivienda.

Los investigadores destacan, en especial, una conversación que Antonio Tejado mantuvo con María del Monte a las 19:24 del 30 de noviembre de 2023. En el momento en que se intercepta esa conversación, el sobrino de la popular cantante ya está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto "autor intelectual" del asalto, la persona que ha podido facilitar información privilegiada a la banda liderada por su amigo, el boxedor ruso Arseny Garibyan. La investigación estaba entonces declarada secreta, algo que se produjo a raíz de otra operación policial en la que habían sido detenidos por tráfico de drogas dos de los implicados en el asalto, y tanto María del Monte como Inmaculada Casal habían vuelto a declarar -el 31 de octubre- ante la Guardia Civil, que les preguntó expresamente por el grado de conocimiento de la vivienda que puede tener Antonio Tejado.

Esa conversación del 30 de noviembre tuvo lugar, además, el mismo día en que su amigo el ruso había quedado en libertad tras haber sido detenido tres días antes, el 27 de noviembre, por otro asalto similiar en una vivienda de Sevilla de la que se llevaron también relojes y joyas de alto valor. Dice la Guardia Civil en el atestado remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que esa conversación gira en principio en torno al estado psicológico de María del Monte como consecuencia del asalto surido y Antonio Tejado afirma con rotundidad y en varias ocasiones que a los autores "podrían haber sido ya detenidos", porque iban a continuar robando.

Y Antonio Tejado llega a afirmar que la Policía no va a ser capaz detener a los autores porque "no hay nada", una aseveración que vuelve a llamar la atención de los investigadores, puesto que el sobrino no podía en ese momento conocer la evolución de unas investigaciones que estaban secretas, pero "sí parece manejar información de primera mano, cabiendo recordar la amistad y relaciones que le unen a Arseny Garibyan".

Antonio se dirige a su tía utilizando expresiones coloquiales y hasta malsonantes. "Porque no coño, no ves que no hay nada. Vamos a ver, tu tienes algún abogado amigo tuyo bueno o alquien que sepa... no hay nada, los va a coger una polla la Policía, qué va a coger, qué van a hacer si la saliva y el ADN te lo hacen si has violado a una tía y la has cortado a trozos y lo tiene que autorizar un juez, imagínate para partir una caja fuerte y además no hay restos, nada, la realidad es la realidad. Yo si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefieron que afrontes la realidad y que pase el tema y estés tranquila y caerán de otra manera, pero para que te agarres a la verdad", recoge la conversación interceptada.

El sobrino le dice lo siguiente a su tía en esa misma llamada. "Que te pueden decir misa pero que no, tata, que no, qué van a hacer si llevan tres meses y pico ya dándole palos a la... que no hombre que no, sobre todo que aquí no había nada, aquí lo único... la única suerte que tú podías tener es que a los dos o tres días partieran un piso y hubiera cosas tuyas, ya está, pero cosas tuyas ya no va a haber en ningún lado, van a coger un carajo, hazme caso. Si tú quieres escuchar ideas románticas, yo te hablo de la verdad, pero que por otro lado van a caer y te hablo la verdad porque creo que es bueno para que pases la página y pases toda esa mierda que a mí me ha pasado".

En la misma línea, Tejado le insiste a su tía que respecto a las joyas y relojes "no va a haber nada en ningún lado y que le haga caso", a lo que añade: "Venga, se reactivan, pero si no hay un enser tuyo que te digo cien por cien que ya no lo hay en tres meses, coño quien va a guardar una cosa tuya tres meses, carajo, nadie, eso tarda 48 horas en desaparecer". Para los investigadores, llama "poderosamente" la atención que Antonio Tejado realice esta afirmación, "acertando en los indicios e hipótesis barajadas en las presentes investigaciones", así que continúe "afirmando con rotundidad que no hay restos de nada, sólo una huella en una puerta", algo que los agentes enlazan con la visita que Antonio le hizo a su tía a la mañana siguiente del robo para entregarle el perro y en ese instante "pudo haber observado esto".

En otro momento de la conversación con su tía conversan del robo al cantante Antonio José -que tuvo lugar en noviembre- en la barriada de Montequinto, "víctima que también es conocida por Antonio Tejado y del que conoce dónde reside", y en la que el sobrno comienza a referir el "modus operandi" utilizados por los delincuentes que habitualmente se dedican al alsalto de viviendas, "llegan o a dar detalles muy similares a los que se conocen en las presentes investigaciones que pudieron ser la forma de actuar de los investigados".

Así, dice que "es muy difícil cogerlos, es que yo voy tapao de negro y te pego a ti un puñetazo y tardo 20 minutos en hacer una cosa y es imposible cogerme, es que no me cogen, dejan un coche en la puerta, llevan dos coches que yo me he enterado, modus operandi, dos coches vale", en uno que dejan en el maletero los objetos robados y se van en el segundo vehículo, que es "lo que me ha dicho a mi un amigo mío, un policía de estos" y si los paran dicen que "van de discoteca, le registran el maletero y ahora a los dos o tres días en un coche aparcao que tu no sabes cuál es entre mil, van con las llaves que tienen y abren el coche y está dentro lo que han cogido y a tomar por culo".

Y también habla de que poseen líneas de teléfono prepagos y bajo la titularidad de terceras personas cuyas identidades son ficticias o usurpadas. "Son muy listos, llevan móviles que no están a su nombre, de prepago, sus móviles los dejan en la casa con las mujeres mientras roban, no son tontos eh, va a investigar sus móviles y no van a encontrar nada". "Si la Policía triangula sus móviles porque ven que es sospechoso, ven que su móvil ese día estaba en casa con su mujer, tu te crees que son gilipollas que se van a llevar el móvil a robar, es que vamos yo no sé, madre mía, lo investiga y el nota abre un móvil que lo tira al río y ha hablao con un móvil para un palo y después busca otro, venden los moros móviles, tarjetas de móviles a cuatro euros con un número sin nombre de prepago".

Su madre le pidió que se alejarara de las malas compañías

La Guardia Civil también incluye en su atestado una conversación de Antonio Tejado con su madre, que tuvo lugar a las 16:34 horas del 1 de diciembre de 2023, en la que la madre le pide que se aleje de determinadas personas que podrían "hacerle daño" y que los investigadores entienden que podría estar refiriéndose a la amistad que tenía con el boxeador ruso Arseny Garibyan.

"Vete ya para tu casa, que tienes tu carita que no es la tuya y no coja el teléfono de los avergonzao esos de los amigos que tienes, que esa gente son un asco, que nada más que sirven para hacer daño" (sic), es la transcripción que realiza la Guardia Civil.

Todas estas conversaciones y el resto de datos recopilados en la investigación llevan a los agentes del Instituto Armado a sostener que hay "indicios suficientes" para afirmar que Antonio Tejado es "la única persona que puede haber aportado toda la información necesaria al grupo delictivo para la ejecución de los hechos".

Un móvil "económico"

Así, señalan los agente que Antonio Tejado "no sólo podría tener el móvil económico para la realización del hecho, habiéndose evidenciado a lo largo de las investigaciones que éste no posee ingresos lícitos y suele estar solicitando préstamos a familiares de forma continua, a pesar del elevado nivel de vida que parece poseer, sino que había estado, al menos, tres años sin mantener contacto con María del Monte por algún tipo de conflicto familiar o similar, habiéndose retomado esta relación de forma muy intensa el mes de junio del 2023, casualmente, dos meses antes de la realizaicón del robo, enfriándose la relación sustancialmente tras la realización de los hechos".

Dicen los agentes que los contactos de Antonio Tejado con el boxeador ruso en "instantes que deben ser entendidos como claves dentro de los preparativos" del asalto, sumado a la información para conocer que María del Monte estaría ese día dentro de la vivienda, corroboran esos indicios, destacando que sobre la empleada del hogar, que también fue víctima de los hechos, "no existe en la actualidad ningún indicio o dato que la relacione, directa o indirectamente, con alguno de los autores".